E tradiție, an de an, ca tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) să desfășoare un adevărat Maraton de Colinde, în săptămâna premergătoare și de marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Au colindat mult și n-au obosit. Cântul lor cald și pătrunzător, cu veselie și dragoste de Dumnezeu, a răsunat în multe locuri, inundând sufletele oamenilor care au devenit iesle ale Betleemului într-o lume care merge atât de repede și nu mai apucă poate să stăruie și să se odihnească la popasurile duhovnicești care sunt sărbătorile noastre creștine.

Tinerii și-au propus din nou să fie ambasadori ai portul nostru popular și s-au îmbrăcat în straie tradiționale, unele vechi de 70-80 de ani, de la bunici și străbunici. Cu patru zile înainte de Crăciun au colindat la ceas de seară și au bucurat cadrele didactice de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Ziua următoare au cutreierat comuna Mușenița cu satele Climăuți, Baineț, Vicșani, Băncești și Vășcăuți, de la granița României cu Ucraina și au colindat pe bătrânii singuri și bolnavi, pe veteranii de război și pe famiile necăjite cu mulți copii, cărora le-au dăruit alimente pentru masa de Sărbători.

Un moment deosebit a fost colinda de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Tinerii au vestit Nașterea Domnului cadrelor medicale și ostenitorilor de la spital, în frunte cu managerul Alexandru Calancea, și și-au exprimat prețuirea față de cei care apără, vindecă și întrețin viața oamenilor.

Clipe de emoție au fost și la Căminul de bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Tinerii s-au așezat în mijlocul bătrânilor și au colindat. Chiar a fost nevoie să dăruiască bucurie. Singurătatea este o boală grea și în spatele unui chip de om trist, se află o poveste de viață incredibilă.

Colindele au răsunat și în cadrul redacțiilor Monitorul de Suceava și PlusTV Suceava, unde oameni harnici și inimoși lucrează.

În ziua de Ajun, tinerii au ajuns la Biserica voievodală „Sfântul Dumitru” din Suceava. Glasurile lor au răsunat în biserica împodobită cu pictură frumoasă, originală, din timpul Domnului Petru Rareș. Astfel, ei s-au alăturat miilor de colindători din decursul timpului care au vestit Nașterea Domnului în biserica-monument.

În ziua mare a Nașterii Domnului, tinerii s-au împărțit în cete și au cântat în bisericile lor parohiale, pentru ca apoi să ajungă cu colinda pe la fiecare în parte și la sfârșit la noi în Suceava, dar și în locul nașterii, la Slătioara, la poalele Muntelui Rarău. Împreună am colindat pe munteni și am poposit în casa vrednicului preot Ilie Ursachi, casa parohială unde am copilărit și de care ne leagă amintiri atât de frumoase.

Maratonul de Colinde s-a încheiat la Gura-Humorului și poza de la bradul de Crăciun frumos luminat, din centrul orașului, a fost cireașa de pe tort. A fost grozav!

Colindele sunt rugăciuni cântate, care ne vestesc și ne ajută să trăim cu adevărat sărbătoarea Nașterii Domnului. Asemeni îngerilor care se pogorau din Cer pe raza de lumină de la stea până la ieslea din Betleem, tinerii colindători au mișcat inimile și au făcut să vibreze sufletele oamenilor care ascultau și, fiecare după pricepere și stare sufletească, colinda în taină ori așa încet pe buze, cu fior sacru, smerit.

Mulțumim Bunului Dumnezeu că am mai ajuns un Crăciun, cu sănătate! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare! Mulțumim tinerilor noștri puternici și plini de bucurie!

Forța ATOS!!!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar