Această piesă este despre curajul de a cicatriza și de a trece peste rănile produse de o despărțire. A fost mixată și produsă sub egida label-ului independent LaRa Records Ro, iar clipul a fost filmat și editat de către Alex Rață. Chriss OnlyMescu este un artist care activează de ceva timp ca și creator de conținut. Piese precum „3 a.m.”, „Departe”, „Visu’ meu” i-au format o comunitate de fani în mediul online. Acesta este fondatorul LaRa Records Ro, un label ce încurajează tinerii să se exprime din punct de vedere muzical, oferind și servicii de înregistrări, mix/master și consultanță în materie de producție muzicală.

OnlyMescu x JUSTEN – UN MOTIV (Official Video) – https://www.youtube.com/watch?v=VH6RbW70x9Q

Chriss OnlyMescu – https://www.instagram.com/onlymescu/

JUSTEN – https://www.instagram.com/justen_curalariu/

LaRa Records Ro – https://www.youtube.com/LaRaRecordsRo/