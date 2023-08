Consiliul Județean Suceava a dat startul, începând de astăzi, la acțiunile organizate în cadrul ediției de anul acesta a Lunii Diasporei. Șeful administrației județene, Gherghe Flutur a precizat că și în acest an instituția pe care o conduce a pregătit mai multe evenimente dedicate sucevenilor care luna aceasta s-au întors acasă din străinătate. „Îi așteptăm la întâlnirile de pe raza județului Suceava. Avem și o serie de evenimente culturale la care sperăm să ne întâlnim și ne bucurăm că de astăzi Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este mai primitor, pentru că a intrat în funcțiune noul terminal. În felul acesta aeroportul poate fi face față unui trafic mai mare, fiind și mai confortabil pentru cei care călătoresc în țară sau în străinătate”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că după deschiderea noului terminal vor fi intensificate eforturile pentru găsirea de noi destinații de zbor de pe aeroportul din Suceava. „Noi am creat condiții corespunzătoare, dar foarte mult contează găsirea unor operatori aerieni care să deschidă curse pe destinații dorite, și mă refer la Spania, Israel, Austria și Irlanda, unde suntem în căutare de noi operatori”, a mai spus președintele CJ Suceava.

