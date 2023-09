Cu un line-up pe care organizatorii îl anunță a fi de zile mari, artiști îndrăgiți din județul Timiș care sunt nominalizați în cadrul galei de premiere și având alături sponsori de încredere, Timișoara Music Awards (TMA) se anunță a fi un eveniment absolut incendiar. So, save the date, pentru că în 23 septembrie, prima ediție TMA își deschide porțile.

Care sunt artiștii ce vor tranforma această seară într-una memorabilă?

Geo Da Silva, DJ Project și Ioana Ignat, Sean Norvis, Mr. Pit, Victor Stan, Alessiah, Arien, Sebastiann, Sundreen, Pete Element, MC Steliano, Andaro, Kataa, Loco DJ, DJ Seth, DJ Sniper, Gyo Gee, Roxana Mag, Mircea Stiopon, dar și Sophia Secret promit un program de excepție. În plus, direct de pe scena de la Tomorrowland, aterizează la Timișoara, pentru prima dată în România, pentru a face un show incendiar, DJs from Mars.

The Hitmaker, Cristi Nitzu, va deschide show-ul TMA împreună cu Gyo Gee.

Prezentatorii primei ediții Timișoara Music Awards sunt chiar timișorenii Dan Negru și Simona Rusu.

Proiectul Timișoara Music Awards 2023 este finanțat prin programul TimCultura de Consiliul Județean Timiș, având ca partener principal Iulius Town și sponsor principal Norvis Music.

TMA 2023 nu ar fi fost posibil fără finanțare și susținere din partea partenerilor: Centrul de Geometrie Auto, Maracana, AMMA Coffee & Bar, FEEA UVT, icMED, Smartfit, Geolink, Tedde Group, Kiss FM, My Pesel, Koolwaters Agency, Atomic TV, Intelligent Logo, Cat Music, Timișoara Film Society, Red Bull, Global Media Production, Ribs Grill, Agentia de Turism Cardinal, Aninoasa TIM, Policlinica Bastion, Wonderland Cluj Resort, Fireshow, Tucano Coffee, TEG Grup, Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, Horticultura SA.

”Mi-am dorit de foarte mult timp să organizez un astfel de eveniment pentru timișoreni, prin care artiștii locali să fie răsplătiți pentru activitatea lor și prin care să le ofer încredere în propriile forțe. Avem foarte mulți artiști talentați cu care Timișoara se poate mândri și pe care trebuie să-i facem cunoscuți în întreaga țară. Pe această cale, eu și echipa mea, dorim să le mulțumim sponsorilor și partenerilor, fără de care acest proiect nu ar fi prins viață!”, declară Flavius Oprean, Președintele Asociației Timișoara Entertainment Association.

Votarea se va încheia pe data de 22 septembrie, iar pe 23 septembrie vor fi anunțați câștigătorii.

Lista completă a nominalizaților:

Vocal Artist Female – Antonia Rădulescu, Andreea Ilie, Maryliss, Ivan Diana, Larisa Sîrbu, Midori Stars, Milosav Deiana, Amalia Gaiță, Timea Csaszar, Altheya, Mona Larion, Olivera Petcov

Vocal Artist Male – J. Pierre, Amyan, Doru Ioan Bănățean, MCx Woodie, Mihai Berciu, Iasmin

Dance/Electro Pop – Amyan, Doru Ioan Banatean, DJ Mocco, Silvia Stoiana, Larisa Sîrbu, DJ Rebel, DJ Alin Ionescu, Antonia Rădulescu, Tibi Lorincz, Andreea Ilie, Liliana Todea, Alexandra Cancel

Duo DJs – Tulvan & Exob, Dirty Nano, Sixtee Seconds

EDM – Gratian M. Denis, Skullboy, DJ Dumi, Gabriel Todasca, Deelow, Mirel Cipu, DJ Georgia, Nuțu Rednic

Tech House & Techno – Tulvan & Exob, Chris Setfree, Gherhes Alin, Don Grasu, GHiO, DJ Kewin, DJ Mocco, DJ Alin Ionescu, Not Me, Sixtee Seconds, Dj Alli, Adriano Nunez

Melodic Techno – Chris Setfree, Mirel Cipu, Vladoots Seth, Bliss4o

House – Kataa, Victor Diaz, Stafie, Alex Hills, Andress, Gherhes Alin, Don Grasu, GHiO, DJ Kewin, DJ Rebel, Julyan Dubson, DaBrix, Tibi Lorincz, Grigore Vlad, Adriano Nunez

Retro – DJ Sniper, Marius Holeiciuc, DJ TDK, DJ OZ, DJ Benito

Muzică de Petrecere – Nyko Delinescu, Shada, Liliana Todea, Cocoș de la Timișoara, Dj Mihai, Rodica Olariu, Armin Nicoară

Muzică Populară – Armin Nicoară, Florin Boiță, Roxana Mag, Puiu Codreanu, Otilia Obrad, Simona Rusu, Nicoleta Anculia, Anca Domnita, Stana Stepănescu, Mirela Petrean, Dumitru Teleagă Meka, Luci Duga Cărășanu, Nyko Delinescu, Carmen Șerban.

Wedding Crashers – Stafie, DJ Neciu Florin, DJ Coco, Casian Samer

Cover Band – Box Office, Trupa Zebbra, Euphoria Cover Band, Val Band

Rock – Axis, Implant pentru Refuz, Călin Lupu, The Other You, Titi Dragomir

Trap – Ajax, Diablo, Ar’Ma, Fredy Bstyl, Grigore Vlad, Serotone

Hip Hop – Daniel Tudor, Dani Tobe, Kaos INK, Skizzo Skillz, Vox Latina, Trigon, SebaFrate, F3bliu, Manito On The Game, GIM, De Sub Palmier, Motanu, Grizli

Drum & Bass – Skullboy, MC 44, MCx Woodie, Dj IST, Motanu

Reggae – Megga Dillah & One Lion, Skizzo Skillz

New Talent – B. Mike, Gyo Gee, Wtenka, Midori Stars, Ana Moldovan, Galis Florentin, Karina Csaszar, Kristin Dorseea

Resident DJ Hero – Kataa, Victor Diaz, Alex Hills, DJ OZ, Julyan Dubson

Producer/Songwriter – Moldovan Ovidiu, J. Pierre, Nicoleta Anculia, Călin Lupu, Silvia Stoiana, Yvonne, Amalia Gaiță, Lia Burg, Galis Florentin, Alexandra Cancel, Mona Larion, ZTN

Echipa TMA dorește să felicite toți artiștii nominalizați și le urează mult succes.

Program – 12:00 – 00:00 – Iulius Town

12:00 – 18:20 – hosted by Cristi Nitzu

12:00 – 12:30 – Gyo Gee

12:30 – 13:00 – DJ Seth

13:00 – 13:40 – Sundreen

13:40 – 14:20 – Andaro

14:20 – 15:00 – DJ Sniper

15:00 – 15:40 – Sebastiann

15:40 – 16:20 – Kataa

16:20 – 17:00 – Pete Ellement & Sophia Secret

17:00 – 17:40 – Victor Stan

17:40 – 18:20 – Mr. Pit

18:20 – 18:40 – Premiere 1 – Dan Negru & Simona Rusu

18:40 – 19:20 – Alessiah & Arien

19:20 – 19:40 – Premiere 2 – Dan Negru & Simona Rusu

19:40 – 20:20 – DJ Project & Ioana Ignat

20:20 – 20:40 – Premiere 3 – Dan Negru & Simona Rusu

20:40 – 21:40 – Sean Norvis, MC Steliano, Roxana Mag & Mircea Stiopon

21:40 – 22:00 – Premiere 4 – Dan Negru & Simona Rusu

22:00 – 23:00 – Geo Da Silva, Loco DJ & Gyo Gee

23:00 – 00:00 – DJs from Mars

Program Afterparty – Casa del Retro – 23:00 – 06:00

Terrace:

23:00 – 00:20 – DJ TDK

00:20 – 01:00 – Chris Setfree

01:00 – 01:15 – Amyan

01:15 – 01:40 – Mihai Berciu

01:40 – 01:45 – Fredy Bstyl

01:45 – 02:30 – MCs United – Dani Tobe x Daniel Tudor x MCx Woodie x Megga Dillah & One Lion x DJ Blonz

02:30 – 03:00 – DJ IST

03:00 – 04:00 – Victor Diaz

Club

23:00 – 00:20 – TMA welcome mix

00:20 – 01:00 – Gyo Gee

01:00 – 01:40 – Loco DJ

01:40 – 02:00 – Simona Rusu

02:00 – 02:45 – Arien

02:45 – 03:15 – Pete Ellement

03:15 – 03:45 – B. Mike

03:45 – 04:15 – Andy Chiles

04:15 – 04:45 – Bliss4o

04:45 – 06:++ – Tulvan & Exob