Sâmbătă, 11 mai, debutează la Suceava Festivalul Internațional Zilele Teatrului ”Matei Vișniec cu o conferiță de presă în sala mare a teatrului intrarea fiind liberă în limita locurilor disponibile. ”Prin intermediul Zilelor Teatrului „Matei Vișniec” ne dorim să promovăm și să susținem creativitatea artistică din România și nu numai și avem convingerea că vom trăi împreună, la Suceava, fascinația scenei, emoția și pasiunea actului artistic. Vom oferi publicului o paletă largă de spectacole, de la reprezentații clasice la teatru contemporan, spectacole stradale, recitaluri de poezie, spectacole lectură, concerte, spectacole pentru copii, expoziții, lansări de carte, ateliere, conferințe și dezbateri cu invitați de marcă din lumea artelor spectacolului”, a transmis managerul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Angela Zarojanu.

Invitatul special al Zilelor Teatrului Matei Vișniec este, ca în fiecare an, dramaturgul Matei Vișniec. Actorii teatrului sucevean vor deschide oficial festivalul cu premiera spectacolului „Cum l-am îngropat pe Stalin”, de Artur Solomonov, în regia lui Theodor-Cristian Popescu.

Nume importante ale culturii teatrale românești precum Aura Corbeanu – vice președinte UNITER, Constantin Chiriac- președinte FITS, Theodor-Cristian Popescu – profesor universitar doctor la UNATC București, Ioan Matei director al Direcției de Cultură în cadrul Ministerului Culturii, Aurelian Bălăiță – rector Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Călin Ciobotari – director Școala Doctorală de Teatru Iași, Oana Borș – lector univ.dr. la UNATC București, Mihaela Michailov – lector univ.dr. la UNATC București, Oana Leahu – decan al Facultății de Teatru din cadul UAT, Târgu Mureș, fac parte dintre invitații de onoare ai festivalului.

Participă anul acesta la Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec” și directori de teatre independente și de stat și regizori renumiți precum și coregrafi cunoscuți: George Călin, Erwin Șimșenshon, Cristian Hadji-Culea, Radu Nica, Radu Nichifor, Catinca Drăgănescu, Vlad Cristache, Oltița Cîntec, Dan Tudor, Alexandru Mâzgăreanu, Eduard Burghelea, Alexandru Vasilachi, Marius Rogojinschi, Ovidiu Caița, Ana Sivu Daponte, Liviu Romanescu, Lucian Băleanu, Radu Afrim, Radu Apostol, Sorin Militaru, Andrei Măjeri, Adina Lazăr, Ionuț Caras, Diana Mititelu, Alice Veliche și Alexandru Radu.

Din domeniul criticii teatrale sunt alături de noi invitați importanți precum: Daniela Șilindean, Claudiu Groza, Irina Zlotea, Tamara Constantinescu, Carmen Mihalache, Mariana Ciolan, Ion Parhon, Alina Maer, și jurnaliști și alte personalități, cum ar fi: Dan Cristian Turturică, Mihaela Crăciun, Roxana Dumitrache, Ovidiu Mihăiuc, Raluca Rădulescu, Irina Ionescu Homoriceanu, Andreea Știliuc, Relu Tabără, Alexandru Aciobăniței, Radu Cucuteanu, Elena Ștefoi, Veronica Dobrin.

De asemenea, vor fi prezenți în cadrul festivalului de anul acesta invitați de seamă din străinătate: Artur Solomonov (Israel) – dramaturgul spectacolului „Cum l-am îngropat pe Stalin”, Petru Hadârcă, director al Teatrului Mihai Eminescu Chișinău, Alexandru Grecu – director al Teatrului Satiricus „I.L. Caragiale” Chișinău, Alexandra Timár – director adjunct al Teatrului des Halles din Agivnon, orașul gazdă al celui mai important festival de teatru din Europa, Slava Sambriș – director artistic al Teatrului Republican Luceafărul Chișinău, Svetla Todorova – Director general al Teatrului de Stat Dramatic „Geo Milev” și Dimitar Mitev – Director general adjunct, Hnatenko Mykola – Manager al Teatrului Yuriy Drohobych Lviv, Ucraina, Iryna Havryliuk – director al Departamentului de Cultură din Lviv, Ucraina, Irina Wolf (Austria) și Mirela Patureau (Franța) – critici de teatru, Nicoleta Cinpoeș (Marea Britanie) – shakespearolog, Alexandra Badea (Franța) și Zalán Zakariás (Ungaria) – regizori, Petar Denchev – Regizor și Consultant programe, Otilia Pescariu (Serbia) – jurnalist.

Spectacolele invitate anul acesta în cadul Zilelor Teatrului „Matei Vișniec” ne aduc în prim plan nume sonore din teatrul românesc, renumiți și îndrăgiți actori: Marius Bodochi, Emil Coșeru, Horațiu Mălăele, Adrian Titieni, Marius Manole, Mirela Oprișor, Emilian Oprea, Răzvan Vasilescu, Mihai Constantin, Ștefan Iancu, Cendana Trifan, Ali Deac, Dana Dogaru, Ionuț Cornilă, Mihaela Rădescu.

Vor participa la Zilele Teatrului „Matei Vișniec” artiști și specialiști din 14 țări: România, Franța, Italia, Austria, Spania, Marea Britanie, Grecia, Portugalia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia și Israel.

Ne vom bucura împreună de producțiile artistice create de 18 teatre de stat și independente, dar și 3 trupe de teatru pentru tineret, iar pe parcursul a 9 zile, spectatorii suceveni se vor bucura de 60 de evenimente pentru toate categoriile de public.

Festivalul Internațional Zilele Teatrului „Matei Vișniec” se desfășoară în numeroase și inedite spații la Suceava, Rădăuți, Gura Humorului și Fălticeni; pe lângă cele 5 zone aferente Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava – rondul din fața teatrului, foaier, scenă, spațiul expozițional și bibliotecă, spectatorii suceveni se vor putea bucura de teatru și în alte 16 spații: Casa de Cultură a Sindicatelor, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă”, Cetatea de Scaun a Sucevei, Auditorium „Joseph Schmidt”- Universitatea Ștefan Cel Mare, Centrul Multifuncțional „Arta” Ițcani, Casa de Cultură Rădăuți, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, Mănăstirea Voroneț, Sinagoga Gah Suceava, Gara Burdujeni, Colegiul Național „Petru Rareș”, Esplanada Casei de Cultură, Librăria Alexandria, Art Rock Cafe, Grădina cofetăriei Cristine de casă și Cafeneaua Blast.

Participanți: Teatrul Național „I.L.Caragiale” București, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul Bulandra, Teatrul Metropolis București, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul „Alexandru Davila” Pitești, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani, Ateneul Român Iași, Teatrul Dramatic „I.D.Sârbu” Petroșani, Centrul Educațional Replika București, Asociația Basarab Art & Science Brașov, Asociația „Texte bune în locuri” nebune Cluj-Napoca, Teatrul Yuriy Drohobych Lviv (Ucraina), Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale” Chișinău (Republica Moldova), Katastrofa Clown (Italia), Editura Junimea Iași, Compania de Dans și Entertainment The Sky Iași, Urma, CT Project – Passengers. Tibor Cári, Teatrul Studențesc „Fabulinus” Suceava, Trupa PI – Trupa de teatru a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Trupa de teatru Birlic Fălticeni, Școala de teatru DreamBoutique București, Casa de Poezie Light of Ink Suceava, Atelier7 Suceava.