Profesorii și părinții de la Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București au participat la un atelier de comunicare cu adolescenții, ce face parte din cadrul campaniei de prevenire a consumului de droguri „Pe riscu` tău!”.

În cadrul atelierului susținut de psihologii Mircea Radu, Anca Dumitrașcu, Andreea Mirescu, Andreea Danciu și Bogdan Nedelescu, de la Resilient Mind Center, partenerii campaniei „Pe riscu` tău!”, profesorii și părinții au explorat universul complex al adolescenților și au identificat instrumente practice pentru a naviga cu succes dialogurile cu aceștia. De asemenea, aceștia au învățat abordări și eficiente și tactici de comunicare adaptate specificului adolescenților pentru a putea stabili conexiuni semnificative. Totodată, prin partinciparea la acest atelier, aceștia au dobândit cunoștințe practice și instrumente esențiale pentru a se conecta mai bine cu adolescenții, contribuind la formarea unei comunități mai înțelegătoare și susținătoare.

„Această întâlnire a fost una benefică, iar profesorii și părinții au explorat diferite strategii de comunicare în ceea ce privește sănătatea și informații esențiale despre substanțele interzise și au înțeles impactul consumului de droguri asupra sănătății mentale și au descoperit diferite metode de intervenție și de sprijin”, a declarat profesorul Romeo-Aurelian Clinciu, directorul liceului.

„Relația precede informația tocmai de aceea proiectul ”Pe riscul tău” se adresează și părinților și profesorilor, nu doar adolescenților, relațiile dintre aceștia fiind o sursă a stării de bine și a deciziilor bune luate de adolescenți. Prin atelierele pentru profesori și părinți, alături de psihologii Resilient Mind am creat un spațiu sigur și susținător din care participanții să își poată extrage resursele necesare relaționării eficiente cu adolescenții”, a declarat psihologul Mircea Radu, coordonator Resilient Mind Center.

„Ar trebui făcute astfel de întâlniri cât mai dese, pentru că și profesorii, și părinții, au nevoie să fie ascultați. Fiecare are oful său, ori are o problemă și vrea să gasească o soluție. Dorim cu toții să înțelegem mai bine perspectiva adolescenților și să dezvoltăm modalități mai eficiente de comunicare cu aceștia. Iar abordare OGEN (Observare, Gânduri, Emoții și Nevoi) întâlniri, ne-a îmbunătățit abilitatea de ascultare și de înțelegere a celorlalți. La solicitarea părinților și a colegilor profesori, vom mai avea astfel de întâlniri până la finalul acestui an școlar”, a declarat profesorul Cristian Tănase, coordonatorul acestei campanii.

Campania „Pe riscu` tău!” este inițiată de Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București, în parteneriat cu Resilient Mind Center și Comunitatea Learnity.ro