Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București a lansat campania de prevenire a consumului de droguri „Pe riscu` tău!”, care se adresează atât elevilor, cât și părinților și cadrelor didactice. Această campanie cuprinde, pe lângă ateliere educaționale, sesiuni de dezbatere, sesiuni de formare destinate comunității școlare, evenimente sociale alternative și concursuri pe teme antidrog.

„Campania „Pe riscu` tău!” este menită să încurajeze dialogul, conștientizarea și acțiunea în fața unei probleme persistente și distructive – consumul de droguri. Problema drogurilor rămâne o provocare majoră pentru societatea noastră, iar prin intermediul acestei campanii de prevenire a consumului de droguri, ne-am angajat să luptăm împotriva acestei amenințări, să protejăm tinerele generații, să educăm, să sprijinim, să să inspirăm schimbări pozitive. Practic, ne propunem să asigurăm un viitor mai sigur și mai sănătos pentru comunitatea noastră școlară”, a declarat profesorul Romeo-Aurelian Clinciu, directorul liceului.

Atelierul „Abilități de luare a deciziilor sănătoase în adolescență”, a fost prima activitate din cadrul acestei campanii, care a avut loc sâmbătă, 20 ianuarie. Atelierul a fost susținut de psihologi din cadrul Resilient Mind Center, parteneri ai acestei campanii. Lupta împotriva consumului de droguri este o responsabilitate comunitară. Prin această campanie de prevenire a consumului de droguri ne propunem nu doar să protejeazăm tinerii individual, ci să contribuim și la construirea unei comunități mai sănătoase și mai sigure în ansamblu.

În cadrul acestui atelier educațional s-a explorat modul în care valorile și drepturile personale ghidează deciziile pe care le luăm și cum ne putem folosi de ele pentru a naviga provocările adolescenței și ale presiunii sociale. „Ne propunem să construim un set de unelte care să ne ajute să avem un stil de viață echilibrat și conștient și să descoperim puterea și impactul profund al alegerilor. Nu în ultimul rând, scopul nostru este nu doar de a împărtăși cunoștințe, ci și de a inspira adolescenții să devină agenți activi ai propriilor vieți”, a declarat psihologul Mircea Radu, coordonator Resilient Mind Center.

„Vremea campaniilor în care se împart pliante și cineva vorbește despre cât de rele sunt drogurile, a trecut. Trebuie să venim mai mult în sprijinul comunității școlare, o comunitate care nu este formată numai din elevi, ci și din profesori și părinți. De aceea, astfel de campanii nu trebuie realizate numai pentru elevi, ci pentru toată comunitatea școlară.

Astăzi, am avut un atelier educațional pentru elevi, susținut de psihologii de la Resilient Mind Center. Mai mult, sâmbătă, 27 ianuarie, vom pune în același loc profesorii și părinții în cadrul unei sesiuni de formare despre modul în care ar trebui să se realizeze comunicarea cu adolescenții. Cadrele didactice și părinții vor învăța despre limite și bariere în comunicare cu aceștia, care sunt implicațiile psihologice ale consumului de substanțe în adolescență. Vor dobândi cunoștințe practice și instrumente esențiale pentru a se conecta mai bine cu adolescenții, contribuind la formarea unei comunități mai înțelegătoare și susținătoare”, a declarat profesorul Cristian Tănase, coordonatorul acestei campanii.

Campania „Pe riscu` tău!” este inițiată de Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București, în parteneriat cu Resilient Mind Center și Comunitatea Learnity.ro