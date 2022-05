Consiliul Local Suceava va modifica și completa hotărârea cuprinzând normele privind buna convietuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protectia mediului precum și comercializarea produselor și serviciilor de piata în municipiul Suceava. Vor fi introduse noi fapte care, deși prezintă pericol social, nu sunt cuprinse în actul normativ inițial iar unele amenzi vor fi majorate chiar triplate în unele situații.

Amenzi între 600 și 1.200 de lei pentru cei care nu își curăță fațadele sau terenurile și căile de acces aferente locuințelor

Astfel, pentru nerespectarea obligațiilor privind întretinerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv

curățarea fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau in care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spatiilor verzi amenzile sunt cuprinse între 600 de lei și 1.200 de lei pentru persoane fizice și între 1.500 la 2.500 de lei pentru persoane juridice.

Aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte în cetățeni, în bunurile acestora ori pe domeniul public sau privat al municipiului este sancționată cu amendă de la 300 la 600 de lei.

Nu parcați pe locurile semnalizate pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Amenzi între 200 de lei și 1.000 de lei

Pentru oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor pe locurile marcate și semnalizate pentru încărcarea autovehiculelor electrice cu exceptia celor electrice se vor aplica amenzi cuprinse între 200 de lei și 1.000 de lei pentru persoane fizice și între 400 și 2.000 de lei pentru persoane juridice.

Se dublează amenzile pentru parcarea vehiculelor pe domeniul public în alte locuri decât drumul public ori spațiile marcate expres de administratorul domeniului public de la 400 la 1.000 de lei în cazul persoanelor fizice și de la 800 la 2.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Cresc amenzile și pentru murdărirea domeniului public sau privat al municipiului în urma efectuării unor lucrări de întreținere sau reparații la vehicule/autovehicule, prin

evacuarea sau scurgerea de carburanți, lubrifianți, produse inflamabile, toxice sau de altă natură de la 600 la 1.200 de lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 la 2.500 pentru8 persoanele juridice. Limita minimă a amenzilor pentru aceste fapte crește de trei ori.

200 de lei amendă pentru cultivarea legumelor și zarzavaturilor pe domeniul public sau privat al municipiului

Cultivarea legumelor și zarzavaturilor pe domeniul public sau privat al municipiului se amendează cu 200 de lei persoanele fizice și 500 de lei cele juridice.

Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public/privat al municipiului Suceava, a molozului, a materialelor din construcții/demolări de orice fel, a rezidurilor

menajere și vegetale sau a altor deșeuri asimilabile din comerț, Industrie, instituții sau din alte activități (dezmembrari autovehicule, materiale textile, anvelope de orice tip, etc.) se pedepsește cu amendă de la 500 la 1500 de lei persoanele fizice și de la 1500 la 2.500 persoanele juridice.

Utilizarea coșurilor de gunoi stradale în alte scopuri decât pentru depunerea de către cetăteni a resturilor alimentare sau deșeurilor de mici dimensiuni se pedepsește cu amndă între 200 la 500 de lei persoanele fizice și între 500 și 1.000 de lei persoanele juridice.