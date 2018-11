Sâmbătă, sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava din apropierea stadionului Areni va fi gazda primei ediții a concursului „Competiția micilor atleți”, un concurs rezervat copiilor născuți în anul 2010 sau mai mici, dornici să facă mișcare. Concursul este organizat de Asociația Județeană de Atletism Suceava, cu finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului, dar și de la Federația Română de Atletism, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, CSM Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

„Mulțumim domnului Florin Florea, președintele FRA, cât și Laurei Pazari, directorul compartimentului marketing din federație pentru sprijinul acordat. Competiția are ca principal scop atragerea a cât mai multor copii născuți în 2010 și mai mici, pentru a selecta cei mai buni la această ramură sportivă și a-i familiariza cu sala și pista de atletism. Copiii trebuie să fie însoțiți de părinți sau de un cadru didactic și să facă dovada că sunt apți medical pentru această competiție”, a explicat președinta Asociației Județene de Atletism Suceava, Elena Vizitiu.

În echipa de organizare a concursului se află și antrenorul de la CSM Suceava, Silviu Casandra, membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Atletism.

“Este o mai mare deschidere din partea Federației către Asociațiile Județene de Atletism. Federația a accesat niște fonduri pentru organizarea de competiții pentru descoperirea de noi talente în teritoriu. Asociația noastră are o activitate bogată, motiv pentru care a fost aleasă să organizeze acest tip de competiție. Este o realizare pentru noi că am atras acest proiect în județ. Rezultatele sportivilor și antrenorilor au făcut posibil acest lucru”, a explicat Silviu Casandra.

Gazda competiției va fi sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava, cea în care se organizează concursurile de gen, dar și antrenamentele atleților de performanță, când vremea de afară nu permite.

“Este îmbucurător că sunt copii care încep să facă sport de la o asemenea vârstă fragedă. Socializează și își lărgesc orizontul. Faptul că Federația Română de Atletism este dispusă să organizeze astfel de competiții este un lucru mare. Sunt foarte puține Federații care își permit să facă asemenea concursuri, iar FRA este un exemplu pozitiv în sens”, a explicat directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim.

“Chiar dacă la această vârstă nu putem vorbi de performanță sportivă, este bine că atragem copiii către atletism. Iau contract cu sala și cu antrenorii, se familiarizează cu probele și sunt cronometrați. Așa se formează o bază de selecție cât mai mare”, a adăugat antrenorul Iustin Tătărau.

De la ora 9.30 va avea loc ședința tehnică, la 10.15 se va da startul în proba de 25 de metri fete și băieți, iar de la 11.30 va fi proba de aruncare a mingii de oină la țintă.

Toți copiii participanți vor primi premii, diplome, medalii, rucsacuri și alte surprize.