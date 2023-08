Până pe 19 septembrie, Auchan a pregătit mii de articole dedicate începutului noului an școlar, parte din oferta Back to School. În toate magazinele Auchan, părinții și elevii care se pregătesc pentru școală au la dispoziție una dintre cele mai largi game de rechizite și produse adiacente, la prețuri care contribuie la protejarea bugetului familiei. Mai mult, membrii MyCLUB Auchan au acces la sute de produse cu beneficii de fidelitate, precum reduceri și bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate.

În magazine și pe auchan.ro clienții vor regăsi de la ghiozdane, penare, instrumente de scris și de colorat, până la materiale de creație, articole de papetărie și accesorii educative. Oferta se distinge prin raportul excelent calitate-preț,articolele în tendințe, dar și diversitateacategoriilor de produse, peste 30% din gamele din ofertă fiind marcă proprie Auchan.

Prețurile ghiozdanelor pornesc de la 28 de lei, pentru un ghiozdan mare simplu, în timp ce prețul unui penar pornește de la 4 lei. Instrumentele de scris au prețuri ce pornesc de la 0,39 de lei, iar caietele cu file dictando / de matematicăpornescde la 0,49 de lei.

Folosind cardul de fidelitate MyCLUB Auchan clienții se bucură de numeroase avantaje la sute de produse precum: reduceri de până la 40% la al doilea produs cumpărat, 3 produse la preț de 2 doar prin cardul de fidelitate și 20% bani înapoi ca bonus pe cardul MyCLUB Auchan pentru rechizite și produse necesare pe parcursul întregului an școlar. În plus, pentru toate rechizitele marcă proprie Auchan Roșu, clienții MyCLUB primesc în plus 5% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate

De asemenea, și anul acesta Auchan pune la dispoziția clienților articole eco din plastic reciclat, carton certificat FSC, hârtie sau alte ambalaje cu conținut redus de plastic, compania având o politică amplă și un angajament de reducere a consumului de plastic, parte din strategia de sustenabilitate. Gama eco cuprinde și instrumente de scris cu o durată mai mare de viață, de două ori mai mare față de instrumentele obișnuite și rezerve pentru acestea.

Oferta Back to school include peste 2000 de articole pentru școală, în total, printre acestea numărându-se:

1000 de instrumente de scris și desenat

Peste 300 de ghiozdane și penare

Peste 400 de modele de caiete și accesorii

1000 de produse complementare

Peste 200 de articole de îmbrăcăminte

Oferta Back to School este întregită de o selecție variată de articole și echipamente electro-IT, de la gadget-uri și accesorii pentru laptop și birou, până la electrocasnice mici.

Toate gamele pregătite pentru începerea noului an școlar includ modele creative și atractive, precum și licențe inspirate din cele mai populare desene animate sau povești pentru copii, adaptate tuturor grupelor de vârstă, cu precizarea că stocurile și colecțiile sunt limitate. Printre acestea se numără teme precum Minecraft, Playstation, Fortnite, Naruto, Pokemon, Stranger Things, Harry Potter, gama exclusivă Auchan cu instrumente de scris și seturi de creație, Friends, Emoji, licențe Disney clasice, branduri de adolescenți cum ar fi Coolpack, Head, Converse, Hash sau tematici exclusive Auchan printre care Magical Cat, Happy Rainbow, Dino, Gaming sau Living Color.

De asemenea, pentru grădiniță, Auchan a pregătit o colecție de produse marcă proprie de ghiozdane și penare cu diverse animăluțe dragi copiilor. Pentru orele de artă și lucru manual, este disponibilă și o gamă extinsă de articole de creație ce conține canvasuri, culori acrilice, pensule speciale pentru pictură, pictură pe numere, diamond painting, hârtie colorată, creponată, accesorii decorative, plastilină sau cretă colorată. Totodată, pentru gama de office, clienții pot găsi folii, mape, dosare, biblioraft, accesorii de birou, hârtie de copiator etc.

Auchan donează 100.000 de leipentru susținerea educației în medii vulnerabile

Și în acest an, Auchan continuă să sprijine comunitățile cu scopul de a susține dezvoltarea copiilor din medii vulnerabile. Astfel, retailerul donează 100.000 de lei pentru rechizitele marcă proprie eco-friendly achiziționate de clienți pentru construirea unei noi anexe, concepută ca un centru de educație non-formală, a școlii din satul Dorobanțu, județul Călărași, în cadrul programului „Prezent! Pentru viitor”, desfășurat de asociația EduAct. În contextul abandonului școlar tot mai ridicat, peste 120 de elevi lipsiți de privilegii vor avea astfel ocazia să aibă acces la un viitor mai bun prin educație.

Un sistem educațional puternic asigură un viitor mai bun pentru copiii de acum și pentru generațiile viitoare, iar scopul proiectului este acela de a asigura un mediu adecvat pentru o bună dezvoltare pentru preșcolari și școlari. La implementarea proiectului vor participa și voluntari (angajați și clienți Auchan) ca parte a Programului de Sustenabilitate Personală (PSP) #nuepreatârziu.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 400 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 6 supermarketuri și 370 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care peste 360 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan este certificat Customers’ Friend și a primit statutul Customers’ Friend – Superior Excellence.