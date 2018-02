Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a transmis vineri un avertisment dur celor care construiesc ilegal sau care nu respectă autorizațiile amenințându-i că le va demola contrucțiile. ”Nu voi accepta sub nici o formă blocuri între case și să se vină cu două autorizații. Probabil că anul acesta va fi anul demolărilor. Îmi asum riscul acesta. Am vorbit cu cei de la urbanism și le-am spus punctul meu de vedere acela că nu voi tolera încălcarea autorizațiilor de construire”, a spus Tătar.

El a dat și exemple. ”I-am avertizat pe toți inclusiv persoana care contruiește pe Bogdan Vodă. Am văzut ce face acolo și ăși asumă un risc. Dacă nu are ce face cu banii e treaba lui. Avem două trei situații cu probleme. E blocul de lângă Poliție unde l-am executat silit pe proprietar, a contestat dar a pierdut și Curtea de Apel. L-am dat la demolare. Acum am făcut un alt dosar pentru o casă de pe strada General Iacob Zadik care are autorizație pentru parter plus două etaje însă el a construit un al treilea etaj. Dacă omul vrea să-și bată joc de banii lui treaba lui nu pot să-l opresc. Pot să le spun doar atât: dacă nu demolează ei singuri construcțiile și le demolează Primăria costurile vor fi duble pentru ei”, a spus Tătar. El a mai spus că este conștient că prin aceste decizii își va face dușmani însă preferă să-și respecte promisiunile făcute rădăuțenilor. ”Fiecare cu banul lui face ce vrea dar degeaba vin la mine să spună că i-au indus în eroare proiectantul sau cu alte motivații de acest gen”, a mai spus primarul.