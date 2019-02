Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a reușit să obțină suplimentarea fondurilor care vor fi alocate prin Legea bugetului de stat pe 2019 pentru șoselele de centură ale municipiilor Suceava, Rădăuți și Fălticeni. Alexandru Băișanu a participat la negocieri cu reprezentanții PSD cu privire la modul în care vor fi alocate fondurile pentru lucrări de infrastructură, la discuții fiind prezenți și reprezentanți al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Deputatul ALDE a precizat că în cadrul discuțiilor a adus argumente pentru a susține necesitatea alocării întregii sume pentru șoseaua de centură a municipiului Suceava, de 61,2 milioane de lei și nu doar 47 de milioane de lei, cât a fost prevăzut în proiectul de buget.

De asemenea, Alexandru Băișanu a anunțat că și pentru centura municipiului Rădăuți s-a decis alocarea pentru anul acesta a unei sume de 35,3 milioane de lei, din totalul investiției de 189 de milioane de lei. El a arătat că lucrările la această investiție ar urma să fie terminate anul viitor.

Nu în ultimul rând, deputatul ALDE de Suceava a declarat că pentru șoseaua de centură a municipiului Suceava a reușit să obțină alocarea unei sume de un milion de lei pentru refacerea studiului de fezabilitate. El a arătat că pentru această investiție urmează să se alocă 200 de milioane de lei din credite de angajament.

Băișanu atrage atenția că în proiectul de buget nu sunt alocate fonduri pentru proiectele mari de infrastructură din zona Moldovei

În același timp, în plenul Camerei Deputaților, Alexandru Băișanu a tras un semnal de alarmă față de lipsa finanțărilor pentru proiectele de infrastructură mare din Moldova și Bucovina. „Declarația mea este un semnal de alarmă tras Guvernului României. Semnal de alarmă pe care l-am mai folosit și pe vremea Guvernării PDL și pe vremea Guvernării PNL – USL și o fac și acum. Lucrurile sunt foarte simple și în văzul tuturor. Stimați colegi guvernanți, dragi parlamentari, dragi colegi. În România există și Moldova și Bucovina. Ele există nu numai atunci când sărbătorim Centenare, ci există în fiecare zi. De ce spun asta? Iată că săptămâna aceasta și săptămâna viitoare ne aflăm la dezbaterea și votarea bugetului României pe 2019. Din nefericire la o simplă analiză pe care am făcut-o față de investiții, la fondurile alocate în România pe mare infrastructură am găsi o sumă de peste 37 de miliarde de lei. Drama apare atunci când am văzut că în Bucovina și în Moldova alocările au fost zero lei”, a atras atenția deputatul ALDE de Suceava.

Alexandru Băișanu a spus că marea majoritate a banilor au fost alocați pentru zona Ardealului și București. „Nu cred că e corect, nu cred că e normal și, dacă vrem să dăm Moldova altcuiva, dacp vrem să o lăsăm într-o stare de înapoiere maximă, dacă vrem să-i tăiem aripile din punct de vedere economic, turistic, al dezvoltării haideți să continuăm la fel. Să alocăm tot zero pe mare infrastructură în Moldova și cu siguranță domnilor care ați guvernat România 28 de ani până acum veți fi foarte fericiți și mândri de ceea ce nu ați făcut. Era în ghilimele evident”, a mai spus Băișanu.

El a subliniat că Moldova are nevoie de infrastructură mare, de autostrada Ungheni – Iași – Târgu Mureș, de drumul rapid București – Suceava – Siret, dar și de șosele de centură. „În consecință îi rog pe toți colegii parlamentari, indiferent de partidul din care fac parte, care provin în urma votului dat de cetățenii din Moldova să se unească și să reușească să impună actualului Guvern investiții majore în Moldova”, a încheiat Alexandru Băișanu.