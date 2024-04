Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, afirmă că echipa PNL, realizează numai investiții de calitate în Suceava, pentru că le face la timpul lor și îi supraveghează permanent pe constructori, ca să facă treabă bună, nu lucruri de mântuială. ”Pentru că vremea caldă a venit și permite accelerarea investițiilor, în județul Suceava, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a dat startul modernizării drumurilor județene într-un ritm accelerat. Poate că ar fi bine să amintesc faptul că, până la momentul în care PNL a preluat conducerea administrației publice județene, mass media prezenta constant imagini cu starea proastă a drumurilor, cu unele impracticabile pentru că erau încă pământ amestecat cu pietriș, iar cele asfaltate nu mai fuseseră modernizate de ani de zile. De asemenea, nu puține au fost ocaziile în care, unii aleși care n-au realizat nimic într-un mandat de 4 ani, înainte de alegeri își băteau joc de banii publici, turnând asfaltul pe ploaie sau chiar pe vreme de viscol. Noi, echipa PNL, realizăm numai investiții de calitate în Suceava, pentru că le facem la timpul lor și îi supraveghem permanent pe constructori, ca să facă treabă bună, nu lucruri de mântuială. De exemplu, mă bucur foarte mult că până la jumătatea acestei veri va fi finalizat drumul axial Suceava – Iași, un drum cu adevărat important și bine modernizat, cu un carosabil lărgit și cu terasamente laterale”, a spus Balan. Balan a precizat că liberalii nu s-au lăudat niciodată cu ceea ce au reușit și ceea ce au de gând să facă pentru Suceava și pentru suceveni, pentru că el crede că aceasta este misiunea lor și pentru asta sucevenii le-au acordat de fiecare dată încrederea lor, votându-i. ”Niciodată nu am venit în fața oamenilor cu promisiuni deșarte, ci cu proiecte concrete și utile de care oamenii au absolută nevoie. Avem nevoie de spitale moderne, ne-au spus oamenii! Și am reușit să facem investiții în infrastructura spitalicească cât nu s-a făcut în decenii întregi. Vrem autostrăzi, ni s-a cerut! Și, în curând, o să avem și autostrăzi și centuri ocolitoare. Vrem școli curate și moderne! Cu ajutorul lui Gheorghe Flutur, al banilor veniți de la Guvernul din care PNL face parte și cu sprijinul primarilor harnici avem și școli renovate! Vrem aeroport internațional, drumuri bune, gaze, apă și canalizare! Și toate acestea au devenit realitate sau sunt pe cale să devină. Știu că mai avem multe de făcut, dar mai știu și că le vom realiza! Tocmai de aceea am toată încrederea că sucevenii vor alege echipa PNL pentru Suceava, singura garanție că viața noastră în județ se va schimba în bine”, a mai spus Ioan Balan.

