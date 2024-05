Miloš Nedeljkov, sârbul care a creat personajul Balkan Dad, celebru pe social media (aproximativ 800.000 de folowers pe Instagram și aproape 2 milioane pe tiktok), a anunțat că vine toamna aceasta în România și că are nevoie de ajutor. Balkan Dad face un tur al țărilor din regiune prin care dorește să promoveze gastronomia fiecărei țări și are nevoie de un ghid care să îi fie alături în acele zile și să îi explice cu ce se mănâncă gastronomia românească. Propunerea noastră: Cosmin Dragomir, jurnalist de gastronomie, autor de cărți dedicate bucătăriei românești și unul dintre specialiștii români în bucătărie balcanică, care și-a arătat cu entuziasm disponibilitatea de a-i fi gazdă sârbului.

„De fiecare dată când apare o astfel de oportunitate de a ne promova gastronomia îmi amintesc de episodul dezastruos cu Anthony Bourdain – No Reservation – și de fiecare dată sper să evităm greșelile din trecut. Aș fi bucuros, dar și onorat să aveți încredere în mine și să mă recomandați ca ghid. Tot ce trebuie să faceți e să dați tag contului meu de Instagram, @cosmindragomir_gastroart, la clipurile lui Balkan Dad publicate pe Instagram – instagram.com/p/C7bFJJyAXTQ/, Facebook – facebook.com/reel/1502785837301693 și TikTok – tiktok.com/@balkandad/video/7373207726521928961”, arată Cosmin Dragomir.

Cosmin Dragomir este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de gastronomie din România. A fondat gastroart.ro și editura omonimă, a publicat volumele: „Curatorul de zacuscă”, „Colecționarul de sarmale” și, împreună cu Adriana Sohodoleanu, „Dulce Românie”, o istorie a deserturilor de la noi. Este co-inițiator al Legii „Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România”, gazda podcastului Amintiri Gustoase (cel mai longeviv și cel mai ascultat podcast gastronomic de la noi). Scrie constant la WeAreRomania.com, g4food.ro, eisberg.ro, gastroart.ro, zilesinopti.ro, mindcraftstories.ro, revistatomis.ro, cosmindragomir.ro.

Anul trecut, împreună cu jurnalistul Cristian Iohan Ștefănescu, a petrecut mai multe luni în diferite țări din Balcani pentru un studiu regional de gastronomie comparată (proiect în curs de derulare). De curând, împreună cu alți experți în gastronomie, a lansat WeAreRomania.com – You are welcome!, brand alternativ de promovare a gastronomiei românești.

A primit mai multe premii de excelență: Gault & Millau, Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, Asociația Națională a Jurnaliștilor de Turism, și webstock: 2021 – locul III, Best Company Blog – Salata de vorbe pentru Eisberg: #simplyfresh; 2022 – locul II, Best Branded Podcasts, cu #amintirigustoase by Cronicari Digitali.

În prezent colecționează exponate pentru un viitor muzeu al sarmalelor și lucrează la mai multe cărți: una dedicată specificurilor regionale românești, un volum dedicat gastronomiei balcanice, o enciclopedie universală a sarmalelor, o cercetare despre burta de vită și o alta despre slănina de porc.

Despre We Are Romania – You Are Welcome

Mișcarea de idei #WeAreRomania #YouAreWelcome, proiect alternativ de brand de țară, se derulează prin Asociația culturală „Curaj Înainte” și pune în prim-plan o Românie plină de gust și bucurie de a trăi, primitoare și apetisantă, care merită descoperită. Proiectul pune la dispoziție un vector de comunicare pentru demersuri precum festivaluri culinare, conferințe, filme de prezentare, trasee de oenogastroturism, publicistică de profil și alte acțiuni cu scopuri similare.