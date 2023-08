Prezent în această după amiază la deschiderea oficială a Festivalului de Artă Medievală de la Suceava, primarul Ion Lungu a declarat că fără doar și poate acest festival a devenit numărul 1 la nivel național și unul dintre cele mai importante din Europa. „În calitate de primar vreau să vă spun un sincer bun venit în județul nostru celor care au venit din alte țări, din alte zări, dar și din România. Mă bucură faptul că Festivalul de Artă Medievală de la Suceava a ajuns la ediția cu numărul 17, o performanță, un proiect cultural reușit la nivel național. O colaborare perfectă între Consiliul Județean și Primărie. Primăria Suceava a fost unul dintre principalii finanțatori la toate cele șaptesprezece ediții și este și în acest an. Pentru noi și când spun noi spun municipiul Suceava, Județul Suceava turismul are un loc aparte. Suntem în faza în care ne-am constituit ca Organizație de Management a Destinației Turistice iar festivalul medieval este unul dintre stâlpii strategiei de turism la nivelul municipiului Suceava. Cred că sunt una dintre persoanele cele mai fericite din această seară, în calitatea mea primar al municipiului Suceava, cânt vedem atâția participanți. Avem o festivitate de deschidere deosebită, parada de aseară care a fost unică. Iar astăzi spunem cu mândrie că festivalul de artă medievală de la Suceava este numărul 1 în România și unul dintre cele mai importante în Europa. Suntem aici să garantăm că vom susține în continuare acest festival și îl vom consolida. Și mă bucur că de la an la crește din punct calitativ și ca număr de participanți”, a spus Ion Lungu.