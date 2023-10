La data de 28 octombrie în jurul orei 20:25, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce efectuau serviciul de îndrumare, supraveghere şi control al traficului rutier, cu autospeciala de poliție pe strada Calea Bucovinei au observat un autoturism ce circula din direcția Straja către Vicovu de Sus, fiind efectuat semnal regulamentar de oprire, prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase. Conducătorul autoturismului s-a conformat semnalelor regulamentare de oprire efectuate de lucrătorii de poliție, oprind pe partea dreaptă a sensului de mers. Polițiștii au solicitat conducătorului auto să prezinte documentele de identitate și cele ale autoturismului, ocazie cu care acesta prezentat doar polița RCA, precizând că nu are asupra sa permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate. Acesta a fost identificat în persoana unui bărbat de 34 ani, din comuna Straja. În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior șoferul fiind condus la Spitalul municipal Rădăuţi în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul Penal și ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal, cu aplicare art. 38 alin. (2) din Codul Penal. Având în vedere concursul de infracțiuni, lucrătorii de poliție din cadrul Poliției orașului Vicovu de sus au dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore față de șoferul de 34 de ani, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă – IPJ Suceava.