La data de 30 iulie ora 15.33, patrula din cadrul S.P.R. 7 Mălini, a obținut o informație că o persoană conduce autoturismul pe raza satului Bogata, comuna Baia și este sub influența băuturilor alcoolice. Echipajul de poliție, l-a identificat pe șoferul în cauză în timp ce conducea autoturismul pe str. Înv. Rădășanu Gheorghe la intersecția cu D.J. 155 P Bogata. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Fălticeni, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, cu ocazia verificării în bazele de date s-a stabilit faptul că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracţiunilor de “conducerea sub influenţa alcoolului”, faptă prev.şi ped. de art.336 alin.1, din Codul penal și ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. 1 din Codul penal.