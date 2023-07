O autospecială de poliție nouă, marca BMW, care trebuia să ajungă la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a fost implicată astăzi într-un accident grav pe raza județului Vrancea, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. La volanul mașinii de poliție se afla un polițist sucevean care se deplasa de la București spre Suceava. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, accidentul în care a fost implicată autospeciala IPJ Suceava a avut loc astăzi în jurul orei 13:37 pe DN 2 – E85, la intersecția cu DN 11A, în afara municipiului Adjud. Mașina de poliție ar fi fost acroșată de un autoturism care a intrat pe drumul național de pe un drum secundar. În urma impactului, două persoane care se aflau în autoturismul care autoturismul care a lovit mașina de poliție au fost rănite grav. Este vorba despre o femeie de 52 de ani, care a fost transportată la Spitalul Municipal Adjud, unde a decedat. Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 54 de ani se află în stare gravă la spital.

sursă foto: www.jurnaldevrancea.ro