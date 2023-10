Parte din portofoliul producătorului Bergenbier S.A., Beck’s sărbătorește 20 de ani de când este în România și de când cunoscuta bere este produsă în fabrica din Ploiești. La nivel global, brand-ul a ajuns la 150 de ani de când a luat naștere în Bremen, Germania.

De două decenii, Beck’s a pornit într-o călătorie plină de emoții și povești care au străbătut toată România. În acești douăzeci de ani, nu a fost vorba doar despre o bere care are în spate 150 de ani de expertiză și calitate germană, ci despre momente care sunt cu adevărat prețuite de toți care au spus: #BecksIstBier

În 2003, fabrica Bergenbier S.A. din Ploiești a devenit prima din regiunea Europei Centrale și de Est care producea Beck’s, respectând legea purității germane. Berea lager germană poate fi fabricată prin utilizarea a doar trei ingrediente: apă, malț din orz și hamei. Așa că acum 20 de ani, o echipă de specialiști din Germania împreună cu un berar au venit în România, la fabrica Bergenbier S.A. pentru a aduce tot procesul de producere Beck’s la standardele dorite. An de an, acest standard este respectat și Beck’s este cunoscută în prezent ca berea muzicii bune, a festivalurilor și a momentelor de neuitat. Călătoria brandului din primele două decenii în România a fost una despre pasiune și, mai ales, despre consum responsabil.

Beck’s x Nostalgia – A match made in heaven

Iar pentru a sărbători 20 de ani de Beck’s în România, brand-ul continuă povestea cu un nou eveniment Nostalgia. Este al 7-lea semnat Beck’s x Nostalgia, acolo unde muzica și berea bună fac un match made in heaven. Așadar, în perioada 10-11 Noiembrie, la Romexpo, imaginația va prelua controlul.

NOSTALGIA | Imaginarium este un eveniment de tip discotecă ’90s – ’00s, în care se vor întâlni multe decoruri retro & future, selfie museum și experiențe imersive. Timp de două zile, ne vom distra alături de prietenii noștri de la Nostalgia și vom celebra, alături de voi toți, cei 20 de ani de Beck’s în România.

Misiunea Beck’s a fost întotdeauna să ofere o bere de calitate germană, fără compromisuri, dar și să fie parte din poveștile consumatorilor. În timp ce privim spre viitor, suntem încântați de ceea ce urmează și un lucru este cert: Beck’s rămâne dedicat muzicii bune și depășirii limitelor.

Cheers pentru cei 20 de ani de Beck’s în România și multe alte decenii de experiențe de neuitat. #BecksIstBier

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.