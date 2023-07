Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors, unul dintre cei mai importanți producători de bere din România, a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 798 de milioane de lei, în creștere cu peste 11% față de anul trecut.

„Pentru industria berii, 2022 a fost un an «normal» de impredictibil și de provocator, unul de supraviețuire pentru categorie. Cu toate acestea, am continuat investițiile în brandurile noastre, în oameni și în fabrica din Ploiești, am fost aproape de partenerii și consumatorii noștri cu un portofoliu diversificat, care să răspundă nevoilor din piață și să acopere cât mai bine momentele de consum. Am extins brand-ul Fresh 0.0 cu lansarea unei noi arome, ne-am consolidat poziția în segmentele core și premium, cât și în canalele modern și traditional trade. De asemenea, am continuat drumul sustenabilității prin investiții în optimizarea resurselor în fabrica din Ploiești și suntem fondatori și garanți ai Sistemului Garanție-Returnare, un proiect important de țară, în care sunt implicați producătorii de băuturi, retailerii și statul român”, a punctat Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A.

În 2022 producătorul de bere a lansat platforma de sustenabilitate Prietenii știu să fie responsabili, prin care promovează angajamentele companiei pentru planetă, oameni și consumul responsabil. Tot de anul trecut, Bergenbier S.A. achiziționează în totalitate energie verde atât pentru fabrica din Ploiești, cât și pentru sediul central din București.

„În ciuda unui an plin de provocări, am reușit să avem o cifră de afaceri în creștere, performanța fiind în linie cu planurile noastre strategice. Am plătit către statul român taxe și impozite aferente anului 2022 în valoare de 223 de milioane de lei, în creștere cu cinci procente față de anul anterior. Vorbim despre provocări fără precedent deja de trei ani, însă anul trecut ne-am găsit într-un scenariu hiperinflaționist care a dus la costuri record ale materiilor prime. În acest sens, la nivelul companiei am crescut gradul de disciplină financiară, am dezvolvat un sistem flexibil de cash management și ne-am asumat un mod de lucru multidepartamental care ne permite să operăm cu succes într-un mediu extern, macroeconomic, volatil”, a adăugat Alexandru Nomicos, Director Financiar Bergenbier S.A.

Conform datelor emise de Asociația Berarii României, în 2023 piața berii a scăzut cu 9% în primele 5 luni ale anului, factorii principali fiind scăderea puterii de cumpărare și contextul economic dificil.

„2023 este un nou an dificil pentru industria berii, însă echipa Bergenbier S.A. este acum mai pregătită pentru a ține sub control provocările venite. Vom continua să investim strategic în inovație, în oameni și în obiectivele noastre de a cuceri segmentul premium și de a întări poziția în core. Rămânem un partener de încredere al clienților, distribuitorilor și consumatorilor noștri”, a mai adăugat Mihai Voicu.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.