Procedura de insolvență la persoane juridice și procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul sau mai mulți creditori ori de către persoanele sau instituțiile prevăzute expres de lege. Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovadă notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere procedură insolvenţă în România. Totodată, cererea debitorului de deschiderea procedurii insolvenței în România trebuie să fie însoțită de mai multe documente esențiale pentru ca procedura de insolvență în România să se desfășoare în bune condiții. Din aceste considerente, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România care vă poate îndruma și asista în procedura insolvenței în România, conform unui plan de reorganizare constituit ca urmare a rezultatelor obținute din analiza situației financiare.

Nedepunerea documentelor prevăzute de lege la cererea de deschidere a procedurii insolvenței de către debitor în România atrage o serie de sancțiuni, în funcție de natura actelor. Așadar, nedepunerea documentelor precum situația financiară anuală, a listei complete a tuturor bunurilor debitorului, lista numelor și a adreselor creditorilor atrage respingerea cererii de deschidere procedură insolvență în România. Pe de altă parte, nedepunerea unei descrieri sumare a modalităților de reorganizarea a activității și a declarațiilor pe propria răspundere din care să rezulte dacă persoana juridică a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară sau administratorii nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea anumitor infracțiuni este sancționată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare. Un avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România poate oferi asistență juridică de specialitatea debitorilor pentru a asigura un parcurs corespunzător la intrare în insolvență și pentru diligența de a depune toate înscrisurile necesare în termen.

Pentru a putea sta la baza unei cereri de deschidere procedură insolvență în România, creanța creditorului în România față de debitor trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă, de mai mult de 60 de zile și să depășească valoarea‑prag. În acest sens, depunerea listei de creditori și înregistrarea creanțelor acestora în evidențele contabile ale debitorului sunt necesare pentru îndeplinirea condițiilor legale pentru deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului în România.

Un aspect important de reținut este acela că nu se poate solicita intrare în insolvență în România pentru o datorie care nu a ajuns la scadență sau a cărei scadență a fost amânată sau nedeterminată. Totodată, condiția exigibilității creanței nu este îndeplinită în cazul în care punerea în executare a titlului executoriu este suspendată sau atunci când părțile au semnat o convenție cu privire la plata datoriei, iar pentru creanțele scăzute ca valoare, legiuitorul a prevăzut că acestea trebuie să atingă o anumită valoare‑prag. Un avocat specializat în litigii insolvență și faliment în România din Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații poate oferi asistență juridică persoanelor care au calitatea de debitor în România în procedura de insolvența unei societăți comerciale în România pentru a asigura protejarea intereselor legale și gestionarea corectă a activității în deschiderea procedurii de insolvență, conform reglementărilor legislative.

