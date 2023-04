Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, continuă expansiunea în segmentul mixurilor de bere fără alcool și lansează Fresh 0.0 Mango și Fructul Pasiunii. Este al patrulea sortiment al brand-ului pe care compania îl produce în fabrica din Ploiești.

„Cererea pentru mixurile de bere fără alcool continuă să crească în România, deoarece consumatorii caută mai multe opțiuni de consum și gusturi diferite. Fresh 0.0 se adresează acestor cerințe venite din piață și a înregistrat o creștere timp de doi ani consecutivi. Noua aromă, Mango și Fructul Pasiunii, este un atribut important în strategia noastră de a ne extinde în acest segment și suntem încrezători că va avea succes în 2023. În plus, expansiunea în zona non-alcoolică subliniază angajamentul Bergenbier S.A. de a oferi ocazii pentru consum responsabil în orice moment al zilei”, punctează Bogdan Jianu, Marketing Director Bergenbier S.A.

Segmentul berilor fără alcool, care include și mixurile de bere, a înregistrat în 2022 cea mai mare creștere din industria berii, depășind 5% cotă de piață. Alături de noul sortiment, Bergenbier S.A. are în portofoliu și aromele Fresh 0.0. Măr și Pară, Lămâie și Portocală, Zmeură și Afine.

„Suntem extrem de atenți la trendurile din piață, iar planurile noastre de marketing au în centru valoarea pe care vrem să o aducem consumatorilor. Analizele ne arată că vizibilitatea brand-ului Fresh 0.0 este deja una extrem de bună, ceea ce ne ajută să investim în activări și parteneriate relevante. Obiectivul nostru este să creștem sustenabil, iar anul acesta va fi despre pasiune și un strop de mango, biletul nostru câștigător spre cucerirea segmentului mixurilor de bere”, adaugă Virginia Radu, Senior Brand Manager Premium Brands.

Noua aromă Mango și Fructul Pasiunii beneficiază atât de o campanie integrată de marketing, cât și de execuții de tip trade marketing.

“Avem un focus dedicat în ceea ce privește vizibilitatea produselor 0.0% alcool în magazinele și locațiile HoReCa partenere. Brand-ul Fresh 0.0 adresează mai multe ocazii de consum, iar acest lucru ne ajută să venim cu activări relevante pentru consumatori. Suntem încrezători că noua aromă va înregistra rezultate foarte bune în 2023, completând astfel povestea de succes Fresh 0.0”, completează Cristina Botgros, Commercial Excellence Director.

Sortimentul Fresh 0.0 Mango și Fructul Pasiunii este deja disponibil în toată România în magazinele off-trade și on-trade, în doze de aluminiu de 0,5l și sticle de 0,33l.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Praha, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark și Granat, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.