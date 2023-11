Clienții XTB vor primi de acum dobândă pentru fondurile neinvestite – depuse în EUR și USD

Dobânda va fi calculată zilnic și plătită lunar

Rata dobânzii se aplică automat pentru toți clienții existenți și noi, indiferent de suma totală a fondurilor neinvestite existente în cont

XTB, companie globală de investiții online, anunță o politică de remunerare a fondurilor neinvestite pentru toți clienții săi, atât actuali, cât și viitori. Dobânda se va calcula pe baza soldurilor neutilizate și va fi creditată lunar în conturile de client XTB. Prin această inițiativă, XTB facilitează posibilitatea de acumulare a unor venituri suplimentare pentru clienți, independent de activitățile lor de tranzacționare.

Pe măsură ce Banca Centrală Europeană continuă să majoreze dobânzile, investitorii se orientează către opțiuni adiționale pentru economisirea prin acumularea de dobândă. După lansarea recentă a unui produs bazat pe ETF-uri și dedicat investițiilor pasive pe termen lung (Planurile de Investiții), XTB își extinde oferta pentru a permite clienților săi să beneficieze de oportunități suplimentare de economisire într-un mediu cu rate de dobândă crescute.

„Odată cu introducerea dobânzilor la fondurile neinvestite, îmbunătățim experiența investițională oferită de XTB. Recunoaștem nevoia clienților noștri de a avea opțiuni adiționale pentru valorificarea capitalului neinvestit în așteptarea oportunităților de pe piețele financiare pentru a începe să investească activ. În linie cu abordarea noastră ”o singură aplicație – multiple posibilități”, oferim clienților un instrument pentru a beneficia de creșterea ratelor dobânzilor, asigurând în același timp lichiditatea fondurilor lor. Întrucât unul dintre obiectivele noastre strategice cheie este extinderea bazei de clienți, considerăm că acesta este un nou pas în direcția încurajării clienților noi să deschidă un cont la XTB”, a declarat Omar Arnaout, CEO al XTB.

Dobânda este calculată zilnic și plătită lunar direct în conturile clienților. Se aplică fondurilor neinvestite ale clienților existenți și noi, indiferent de suma totală din cont.

Pentru clienții XTB existenți, rata actuală a dobânzii este de 2,00% pe an pentru depozitele EUR și 2,50% pe an pentru depozitele USD. Clienții noi beneficiază de dobânzi mai mari timp de 90 de zile de la data deschiderii contului lor: 3,80% pentru depozitele EUR și 5,00% pe an pentru depozitele USD. Ratele dobânzii se pot modifica și vor fi valabile până la o nouă notificare oficială.

Pentru mai multe informații, inclusiv ratele dobânzilor actuale, vă rugăm să vizitați pagina dedicată de pe site-ul XTB.

Despre XTB:

Grupul XTB este un furnizor internațional de produse, servicii și soluții tehnologice de tranzacționare și investiții. Entitățile Grupului XTB sunt supravegheate de cele mai mari autorități de reglementare din lume, inclusiv FCA, CySEC și KNF. De peste 18 ani, XTB Group a oferit investitorilor de retail acces imediat la sute de piețe din întreaga lume. XTB este o companie fintech bazată pe încredere, tehnologie și suport. Din 2004, Grupul XTB și-a extins activitatea, care acoperă acum 13 piețe majore din Europa, America Latină și Asia, câștigând încrederea a peste 847.000 de clienți. Folosind propriile platforme premiate xStation și xStation Mobile, entitățile XTB Group oferă acces la peste 5.900 de instrumente financiare, inclusiv acțiuni reale, ETF-uri și CFD-uri pentru Forex, indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri și criptomonede. Prin X-Open Hub, XTB oferă tehnologie de vârf instituțiilor financiare din întreaga lume. Mai multe pe: www.xtb.com.

Avertisment cu privire la riscuri:

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 78% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.