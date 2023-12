Biblioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera” din Suceava la Centenar, intră în al doilea secol de existență pregătită pentru a îmbogăți zestrea Bucovinei, a anunțat vicepreședinte Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă.

Data de 12 decembrie 2023 reprezintă un reper deosebit în viața culturală a județului Suceava, fiind aniversat un veac de existență al Bibliotecii Bucovinei ,,I. G. Sbiera” Suceava.

Este o sărbătoare a întregii comunități bucovinene, marcată printr-o paletă amplă de evenimente.

La 100 de ani în slujba cărții și a culturii, Biblioteca Bucovinei a organizat la sediul din inima Sucevei o expoziție de fotografie „Biblioteca publică a Sucevei – 100” autor Dimitrie Balint (de-o viață cu seculara instituție), lansarea volumului <<Biblioteca Bucovinei „I. G Sbiera”. Studiu monografic>>, autor Simona Teodora Ienache, recital de pian Maja Hrițcu și multe momente cu surprize și emoții.

”Iată că în Anul Ciprian Porumbescu, vorbim și despre instituții seculare de cultură ale Bucovinei, Biblioteca Bucovinei, la 100 de ani, sau Reuniunea muzical-dramatică ,,Ciprian Porumbescu”, considerată înaintașa Ansamblului nostru, la 120 de ani, fiind exemple elocvente”, a punctat Niculai Barbă.