Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, vrea să se asigure că la nivelul județului Suceava vor exista suficiente doze de vaccin împotriva rujeolei. În acest sens ela i-a adresat o serie de întrebări ministrului sănătății, Alexandru Rafila. Parlamentarul liberal vrea să știe de la ministru ce măsuri de limitare a răspândirii rujeolei a adoptat odată cu declararea epidemiei de rujeolă, la nivel național și care era, la data de 1 decembrie 2023, rata de acoperire vaccinală la nivelul județului Suceava. ”Solicit o situație care să reflecte acoperirea și pe mediul de rezidență, rural sau urban”, a precizat Bălan. ”Pe lângă campania de informare a părinților, împreună cu medicii de familie, în vederea aderenței la programul de vaccinare, vă rog să precizați dacă la nivelul județului Suceava sunt disponibile suficiente doze de vaccin pentru copiii încă nevaccinați?”, l-a mai întrebat Bălan pe Rafila.

El a arătat că în data de 5 decembrie 2023, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național, în condițiile în care s-au înregistrat peste 2.000 de cazuri la nivel național, în 29 de județe, iar numărul mare de spitalizări în secțiile de pediatrie și boli infecțioase a pus o presiune deosebită asupra uităților spitalicești. ”Din fericire, până la momentul transmiterii prezentei întrebări, la nivelul județului Suceava nu se înregistrase oficial niciun caz de îmbolnăvire cu rujeolă, dar acest lucru nu exclude riscul apariției acestui tip de infecții. Potrivit informațiilor comunicate de către Ministerul Sănătății, acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivel național, este de 78%, iar cu doza a doua, de 62% dintre copiii eligibili, situându-se pe un trend descrescător de mai mult de 10 ani”, a mai spus Ioan Bălan.