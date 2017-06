Aseară, un biciclist în vârstă de 63 de ani, din Mălini, a fost rănit într-un accident produs în comună. Bărbatul s-a angajat în depășirea unei autoutilitare parcate, fără să se asigure. El a fost acroșat de o altă autoutilitară, condusă de un tânăr de 25 de ani, din comuna Slatina. Șoferul a vrut să depășească bicicleta. Conducătorul auto nu era băut. În schimb, bibiclistul avea o alcoolemie de 0,89 de mg/l de alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

