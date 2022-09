Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a salutat semnarea contractelor de finanțare pe fonduri europene pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru loturile de autostradă Bistrița – Vatra Dornei și Vatra Dornei – Suceava, din cadrul Autostrăzii Nordului.

Bogdan Gheorghiu a arătat că realizarea studiilor de fezabilitate în valoare de peste 37 de milioane de lei va fi finalizată până la finalul anului viitor. „Vom avea astfel un prim pas concret în realizarea acestui proiect atât de important. Fiind, alături de colega mea Angelica Fădor, unul dintre inițiatorii legii pentru aprobarea construirii Autostrăzii Nordului, simt o mare satisfacție văzând că sucevenii sunt mai aproape de a avea nu doar o legătură directă cu sudul țării, prin Autostrada A7, ci și o legătură rapidă și sigură cu Ardealul și cu vestul Europei. Transportul mai rapid și cu costuri mai mici al mărfurilor, încurajarea turismului și reducerea numărului de accidente sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le va aduce o infrastructură rutieră modernă care să lege regiunea noastră de Ungaria și restul Uniunii Europene. Pe lângă plusul de confort, Autostrada Nordului va aduce și o creștere economică puternică a Bucovinei și a nordului Moldovei. Astfel, ea poate contribui și la readucea acasă a sucevenilor plecați în străinătate pentru un câștig mai bun”, a spus deputatul liberal sucevean.