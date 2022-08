Atrăgeam atenția în urmă cu două săptămâni asupra faptului că plasele de siguranță montate pe versanul care anul trecut a alunecat blocând cu pietre și stânci drumul național DN17B în zona satului Holda-Broșteni sunt pline și că unele sunt atât de torsionate încât s-ar putea rupe. Iată că inevitabilul s-a produs în aceste zile cînd în zonă a plouat foarte puternic angrenând de pe versant un volum mare de pietre și stânci situație care a dus la cedarea unei porțiuni din plasele de siguranță pietrele ajungând în zona drumului. Situația este monitorizată la fața locului de către lucrătorii Secției de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc însă lucrurile nu arată bine deloc riscul care acest drum să fie blocat fiind major.

