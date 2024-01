Hotelurile și pensiunile din zona de munte a județului Suceava au fost luate cu asalt de turiștii care au ales să întâmpine Crăciunul pe stil vechi și să petreacă aici Revelionul, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. ”Majoritatea sunt din stânga Prutului și vin în Bucovina an de an, fiind și destul de aproape, pentru a se bucura de ospitalitatea gazdelor, bucatele tradiționale, pot vedea datini și obiceiuri și în această perioadă. Atmosfera de sărbătoare pe care o regăsesc aici este completată de peisaje unice, cu posibilitatea de a parcurge o serie de trasee montane, amenajate și atent monitorizate de Salvamont Suceava. Spre bucuria tuturor, s-au deschis și mai multe pârtii de schi. Surpriza plăcută a acestui sezon a fost Vatra Dornei, care le-a oferit atmosfera de veritabilă stațiune montană, cu ,,Cazinoul Băilor” recent redeschis pentru vizitare ca și Centru Muzeal, cu pârtii de schi și patinoar, cu poteci de drumeție accesibile. În următoarele săptămâni, ținând cont și de prognoza meteo care anunță zăpadă, de faptul că sunt prevăzute mai multe evenimente specifice sezonului rece, că vor fi deschise pârtiile de schi, estimăm că zona de munte a Bucovinei va fi plină de turiști, aglomerată chiar în weekend și pe perioada vacanței de schi din luna februarie”, a spus Niculai Barbă.

