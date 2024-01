Bugetul total al municipiului Suceava pentru anul 2024 se ridică la suma de 1,034 miliarde de lei din care 61,7% reprezintă cheltuieli de dezvoltare iar 38,3% cheltuieli de funcționare. Bugetul a fost prezentat astăzi de către primarul Ion Lungu care a ținut să menzioneze că el nu va mai fi aprobat astăzi, 31 ianuarie, așa cum anunțase inițial ci pe 8 februarie. ”Din păcate nu putem aproba azi bugetul pentru că așteptăm să ne vină niște bani de la Guvern și când spun așteptăm este vorba de toate municipiile din țară. Suceava a pierdut 45 de milioane de lei din impozitul pe venit datorită faptului că s-a schimbat legea. Ca atare Guvernul a promis că ne compensează acum 66% din suma totală și așteptăm hotărârea. Vom aproba bugetul pe 8 februarie”, a explicat Lungu.

El a arătat că la întocmirea bugetului a fost obligat să reducă foarte mult cheltuielile de funcționare iar banii respectivi să fie trecuți la secțiunea de dezvoltare deoarece la proiectele finanțate prin PNRR cheltuielile neeligibile sunt foarte mari. Pe lângă asta, a mai spus primarul a fost și obligativitatea asigurării unei rezerve de buget de 30% la investițiile cu fonduri europene. Ion Lungu a prezentat câteva capitole din buget și alocările bugetare aferente: transporturi- 28,2%, învățământ- 16,8%, locuințe, dezvoltare publică- 15,59%, combustibil, energie- 9,72%, cultură,recreere, religie- 7,29%, protecția mediului- 7,2%, assitență socială- 4,9%, autorități executive- 4,08%, acțiuni economice 2,93%, ordine opubolcilăp 1,6%, dartoieria opu7blicp- 0,87%, sănătate- 0,7%, servicii comunitare- 0,68%.

”Dacă mă uit la faptul că la autorități executive avem 4% din buget iar la transporturi 28% care înseamnă în primul rând modernizare de străzi eu cred că asta este normalitatea să putem face reparații și investiții. Atunci când am venit eu primar bugetul la autorități executive era dublu față de bugetul la străzi”, a mai punctat Ion Lungu.