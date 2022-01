Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 este mai mare cu 2,5% față de cel din 2021. Mai exact, el însumează 538,87 milioane de lei față de 525 de milioane de lei anul trecut. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că în acest an cei mai mulți bani din buget adică 301,257 de miliopane de lei reprezentând 56,84% din total vor merge către secțiunea de funcționare iar restul de 232,7 milioane de lei reprezentând 43,16% văr merge către secțiunea de dezvoltare. ”Sigur la funcționare un rol important îl are și creșterea prețurilor la gaz și energie și a trebuit să prindem sumele respective care au crescut de două de trei ori în buget. La dezvoltare este mai puțin în acest an în priumul rând datorită fondurilor europene. Anul trecut aveam fondurile europene în exercițiu. Și acum avem fonduri în faza de proiectare dar nu sunt aprobate și nu sunt trecute în buget”, a explicat Lungu.

El a arătat că bugetul secțiunii de funcționare este mai mare cu 13,23% față de cel de anul trecut iar cel al secțiunii de dezvoltare este mai mic cu 11,53%. Ponderea cea mai mare în buget o reprezintă transportul cu 29,4% urmat de învățământ cu 14,05%. ”La învățământ pare că suma este mai mică însă banii pentru investiții nu mai trec prin bugetul Primăriei ci prin Inspectoratul Școlar Județean. Pentru investiții în învățământ avem un buget dublu în acest an față de anul trecut”, a spus Lungu. El a precizat că totuși bugetul anului 2022 este un buget al dezvoltării amintind de cele 40 de investiții prioritare. Bugetul pe 2022 va fi aprobat în ședința Consiliului Local din 27 ianuarie.