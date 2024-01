Primăria municipiului Suceava a alocat un buget consistent pentru modernizarea străzilor în acest an adică 125,66 de milioane de lei însemnând 25,3 milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu. Din suma totală, 41,79 milioane de lei sunt pentru reparații iar 83,87 de milioane de lei pentru investiții. ”Sper să facem treabă mai ales că avem și un nou contract încheiat pentru reparații străzi. Sper ca ca în acest an constructorii să lucreze pentru că prețurile cu care au câștigat anul trecut au fost cu 40% mai mari decât la vechea licitație. Ca atare nu mai au motive să spună că nu lucrează pentru că nu se închid costurile. La investiții avem o sump foarte mare de 83,87 de milioane de lei aproape 17 milioane de eeuro. Aici discutăm în primul rând de ruta alternativă Suceava-Botoșani dar și de un număr de 10 străzi de pământ pe care le avem stabilite să le asfaltăm în acest an”, a explicat Ion Lungu.

, 4.0 out of 10 based on 3 ratings