În prima zi de Paști în jurul orei ora 21.21, Poliţia Fălticeni a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie de 30 ani că fostul său soț, în vârstă tot de 30 ani, a provocat distrugeri la poarta locuinței. Cu ocazia efectuării cercetării la fața locului s-a constatat faptul că poarta de acces a locuinței femeii de 30 ani din Fălticeni, prezintă urme de distrugere produse prin forțare, la nivelul sistemului de închidere. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că cei doi soți au finalizat procedura de divorț și se află în procedura de partaj bunuri, aceștia deținând și o casă în Fălticeni, bun dobândit în timpul căsătoriei. La 16.04.2023, în jurul orei 21.00, bărbatul s-a deplasat la locuință, a forțat poarta de acces și a distrus astfel sistemul de închidere, ulterior provocând scandal în curtea locuinței. În cauză a fost întocmit formularul de evaluare a riscului din care a reieșit faptul că există risc iminent și a fost emis un ordin provizoriu de protecție pe o perioadă de 5 zile față de agresor. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „distrugere” și ”violență în familie”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating