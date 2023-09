Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost felicitat de către ministrul dezvoltării, Adrian Veștea, pentru că a ales capacitatea optimă a Sălii Polivalente care se află în construcție în zona Metro și pentru sistemul modern de încălzire al acesteia. Ministrul a vizitat la finele săptămânii trecute Sala Polivalentă alături de primarul Ion Lungu și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

”La finele săptămânii trecute am avut onoarea să viziteze Sala Polivalentă domnul ministru Veștea. M-a felicitat pentru că am ales capacitatea de 5.000 de locuri pentru sală. La Brașov se face una de 11.000 de locuri. Domnul ministru a spus că a început-o predecesorii lui și că 11.000 este o capacitate prea mare că o să stea mereu goală și e greu de întreținut. 5000 de locuri ca la Suceava a spus domnul ministru e o capacitate optimă. M-a felicitat și pentru faptul că avem un sistem modern de încălzire. Era la curent că am schimbat soluția de încălzire de pe gaz metan pe cea cu apă, cu pompe de recirculare și panouri fotovoltaice”, a spus primarul.

El a menționat că lucrările la Sala Polivalentă decurg bine. ”Noi lucrăm acum și la proiectele adiacente Sălii Polivalente. În primul rând la calea de acces. Vom avea cale de acces lată de 20 de metri. Lucrăm acum la documentele de expropriere. Vrem să avem benzi de acces câte două pe sens, pista de biciclete și trotuar. La fel lucrăm la un proiect important pe apă și canalizare să mărim capacitatea. Împreună cu ACET vom asigura circuite și capacități suficiente pentru apă și canalizare. S-a semnat contractul de 158.000 de lei cu o firmă din Iași pentru a realiza proiectarea pentru aceste utilități”, a explicat Lungu.