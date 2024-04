”Femeile social democrate sunt pregătite să lupte alături de domni, umăr la umăr la toate alegerile de anul acesta”. Este mesajul transmis de președinta organizației județene a femeilor social democrate, Larisa Blanari, la evenimentul de lansare a candidaților PSD la Consiliul Județean, primării și la Parlamentul European care a avut loc vineri în prezența președintelui Marcel Ciolacu și a secretarului general Paul Stănescu. Blanari care va candida la alegerile europarlamenare din 9 iunie, a ținut să precizeze că în doar un an a reușit să construiască organizații de femei în aproape toate cele 114 localități. ”Avem doamne primar hotarâte să se implice în viața comunităților lor și în dezvoltarea acestora, si aici ma refer la: Doamna primar Maria Plesca, de la Voitinel, primarita care din 2004 castiga alegerile cu peste 80%. Doamna primar Maria Tomescu de la Baia, medical de familie care in 2016 a reusit sa invinga 3 barbati in cursa pentru functia de primar. In 2020 doamna Maria Tomescu a castigat al 2 – lea mandate cu aproximativ 85% din voturi. Doamna Violeta Taran este la al 7- lea mandate in fruntea primariei Berchisesti. La 27 de ani devenea cel mai tanar primar din tara. Sunt doamnele primar social democrate din judet pe care le dau exemplu de fiecare data cand sustin implicarea femeilor in politica”, a spus Blanari. Ea a subliniat că din februarie 2023, de cand a preluat conducerea organiziatiei judetene a femeilor social democarete Suceava a strans deja peste 3000 de doamne din tot judetul. ”Sunt fiice, mame, sotii, bunici, femei carora le pasa de viitorul lor, al familiilor lor si care vor sa se implice alaturi de voi pentru a castiga alegerile din acest an electoral. Iar cei care inca mai subestimeaza rolul femeii in politica, poate ar fi bine sa-si reaminteasca ca sub manusa de catifea, se afla mana de fier a celei pentru care nici un obstacol nu este PREA MARE! Si daca tot suntem la acest capitol se cuvine sa va multumesc, domnule presedinte Marcel Ciolacu, domnule presedinte Ioan Stan, pentru ca ati hotarat sa propuneti o femeie pentru functia de europarlamentar! Va asigur ca Suceava tine cu Romania, Suceava tine cu Europa”, a conchis Larisa Blanari.