Candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Vasile Rîmbu, a lansat o invitație către antreprenorii Sucevei să se implice activ în administrația orașului. Invitația a fost făcută în discursul pe carte Vasile Rîmbu l-a avut astăzi la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale din data de 9 iunie, în prezența premierului României și președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Beneficiind de susținerea deplină a acestuia pentru candidatura la Primăria Suceava, Vasile Rîmbu a spus că municipiul reședință de județ are nevoie de o schimbare reală și aceasta nu poate să vină din partea celor care au mai candidat și care au demonstrat timp de două decenii că nu pot să facă nimic pentru oraș. „Promisiunile făcute anterior nu s-au transformat în fapte și în plus au fost reluate de la o campanie electorală la alta, prelungindu-le în van speranțele. Candidații de azi, aleși anterior, vor să ne spună, iar că știu ce au de făcut, ignorând faptul că au avut la dispoziție două decenii pentru a-și arăta valoarea. Mizează pe uitare, ignoranță sau naivitate? Greșesc amarnic!”, a declarat Rîmbu. El le-a sugerat acestora să se retragă din prim plan și să purceadă la meditație și căină, „pentru că noi facem Suceava bine!”. Candidatul PSD a arătat că este important să fie identificate cauzele care au făcut ca Suceava să stagneze, pornind de la realitatea prezentă. „În primul rând vorbim de lipsa infrastructurii, care ne blochează în interior și ne izolează la exterior. Apoi lipsa investițiilor străine și românești. Efectul acestei lipse a dus la regresul economic al Sucevei, dovedit prin situarea municipiului nostru la o treime din media națională din punct de vedere economic și al veniturilor realizate, respectiv PIB-ul pe locuitor. Iar primele două cauze au dus la migrația unor locuitori ai Sucevei către alte țări sau către alte orașe românești prospere, București, Cluj Napoca, Timișoara, Iași și altele. Însă ceea ce este și mai trist este că sucevenii noștri investesc acolo și evită să o facă în Suceava”, a spus Vasile Rîmbu. El a subliniat că Suceava nu mai este izolată după ce actualul Guvern condus de Marcel Ciolacu a aprobat construcția autostrăzii A7 până la Suceava.

Vasile Rîmbu a mai precizat că actualul context geopolitic, din păcate sau din fericire, și necesitatea construirii unui hub logistic în nord-estul României pot plasa Suceava sub asaltul unor investiții în infrastructură, logistice și de noi capacități de producție, care vor aduce plus-valoare și locuri de muncă bine plătite și vor revigora, în viitorul apropiat, economia locală peste media națională. „Este absolut obligatoriu să valorificăm aceste oportunități. Avem cu cine și avem cu ce. Suceava are capitalul uman care să propulseze municipiul acolo unde îi este locul. Antreprenorii suceveni, nu doar cei tineri, au toți experiența, știința și voința de a pune umărul la dezvoltarea orașului și județului. Cred în ei și mă bazez pe ei. Avem și noi lideri puternici în afaceri, ocupați cu rezolvarea problemelor cu care se confruntă și prea puțin sau deloc implicați în administrație și politică. Lansez acum o chemare către antreprenorii Sucevei de a se implica în administrația orașului. Sunt adeptul unei administrații. Propun constituirea unei ligi, club, sfat etc. al antreprenorilor administratori – administratori ai urbei. Prin ei și cu ei putem dezvolta Suceava și rezolva problemele în domenii ca economie, sănătate, învățământ, cultură, sport, mobilitate urbană, ordine și liniște publică și altele”, a încheiat Vasile Rîmbu.