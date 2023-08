România a cucerit opt medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld (Germania). Printre cei care au urcat pe podium se numără și șase sportivi suceveni.

Este vorba de Andrei Mândrilă – dublu medaliat cu aur în probele de dublu rame și opt plus unu, Alexandru Gherasim, Leontin Nuțescu și Andrei Axintoi – toți trei medaliați cu aur în probele de patru rame și opt plus unu, Gheorghe Scripcaru – medaliat cu aur cu echipajul de opt plus unu și Alexandra Ionel – medaliată cu argint în proba de patru rame feminin.

În finala probei de patru vâsle masculin, Dragoș Valentin Peia, Andrei-Vlad-Robert Vatamaniuc, Ovidiu Cristian Badea și Ionuț Pavel au ocupat locul șase.

În Finala B a probei de simplu vâsle masculin, Marius-Ionel Bodnar s-a clasat pe locul 3, ocupând astfel poziția a 9-a în clasamentul general.

Echipajul de dublu vâsle masculin, compus din Costi-Daniel Neagoe și Marian Ştefan Dunca, a încheiat cursa pe locul 4 în Finala B, ocupând poziția a 10-a în clasamentul general.

România a participat la competiție cu 12 echipaje, dintre care zece s-au calificat în finalele pentru medalii.

Fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, în calitatea de președintă a Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a afirmat că bilanțul de nouă medalii, opt de aur și una de argint, obținut de sportivii români la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld ”reprezintă o performanță extraordinară”.

“În ultimii ani, România a tot demonstrat faptul că are cel mai bun lot de tineret din Europa, iar în 2023 am continuat această tradiție frumoasă. Nouă medalii, dintre care opt de aur și una de argint, reprezintă o performanță extraordinară și o dovadă a faptului că am reușit să formăm un lot de tineret extrem de valoros. Rezultatele lor sunt lăudabile și semnifică un viitor cu multe medalii strălucitoare pentru canotajul românesc”, a declarat Lipă.