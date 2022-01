Un bărbat de 41 ani din Rîșca, în timp ce conducea autoturismul pe D.N 15C, în afara localității Boroaia, pe direcția de mers Boroaia către Tîrgu Neamț a intrat în coliziune frontală cu un atelaj hipo care se deplasa în aceeași direcție de mers, condus de un bărbat de 51 de ani din Drăgănești, jud. Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a șoferului de 41 de ani care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a rămas internat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. Căruțașul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea recoltării de probe de sânge. A fost întocmit dosar penal, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

