Poliția Suceava a prezentat detaliile accidentului care a avut loc astăzi în jurul orei 14:40 pe raza comunei Malini, între un autoturism și o motocicleta pe care se aflau două persoane. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului motocicletei de 21 de ani și a pasagerei acestuia de 15 ani, ambii localnici, victimele fiind conștiente și cooperante.

Din primele cercetări, este vorba despre o depășire a unui auto de către motocicletă, moment în care conducătorul auto ar fi virat spre stânga, fără să se asigure, motocicleta lovind din spate, partea față stânga a mașinii.

Conducatorul motocicletei nu posedă permis de conducere și are 0.04 mg/l in aerul expirat la testarea cu aparatuletilotest. Conducătorul are permis de conducere valabil, iar la testarea cu aparatul etilotest rezultatul a fost negativ.

Tot din primele cercetări rezultă că cei doi tineri de pe motocicletă nu purtau cască de protecție.

Sunt continuate cercetările în cadrul dosarului penal intocmit pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.