În ediția de duminică, 27 august, a emisiunii “Apel la consilier”, difuzată de la 09:30, la Kanal D, celebrul designer român Cătălin Botezatu dezvăluie în exclusivitate în interviul realizat de Eva Pavel, cine este persoana pe care a desemnat-o să ia decizii dacă în timpul intervențiilor medicale devine inconștient și lucrurile se complică.

“N-a semnat familia, n-a semnat vreo iubită”, mărturisește Cătălin Botezatu. Cine este persoana responsabilă să ia decizii împreună cu medicii pentru viața lui Cătălin Botezatu? Telespectatorii vor afla urmărind noua ediție a emisunii “Apel la consilier”.

Tot în emisiunea “Apel la consilier”, Cătălin Botezatu vorbește deschis despre riscurile la care te poți expune atunci când alegi să mergi pe cont propriu la un spital din străinătate. De aceea, încurajează românii să apeleze la serviciile profesioniste ale consilierilor medicali internaționali și spune din proprie experiență care sunt beneficiile de care ai parte atunci când apelezi la un consilier medical internațional.

“Mergi la consilier! El se ocupă de tine, te ajută să obții vize și documente de la consulat, se ocupă de transport special cu avionul dus – întors, se asigură că beneficiezi de cele mai bune prețuri. Pe toate acestea le realizează consilerul medical”, spune Cătălin Botezatu.

Povestea medicală a lui Cătălin Botezatu este binecunoscută publicului din România. El este un pacient responsabil care merge în fiecare an la controalele medicale. La ultimul control pe care acesta l-a realizat în Turcia, medicii au descoperit o problemă la inimă și au intervenit rapid. Dacă nu ar fi realizat controlul de rutină, situația ar fi putut să se agraveze și să-i pună viața în pericol.

“Este firesc să-ți faci analizele complete în fiecare an și dacă ești sănătos. Oricând poți descoperi ceva mai puțin plăcut. Eu îmi fac aceste controale în fiecare an. Am fost la control să-mi verific stenturile și când mi-au făcut angiografia au constatat că un vas de sânge era înfundat în proporție de 80-90% și m-au întrebat dacă mai pun 2 stenturi. Dar am făcut la timp prevenția… Contează să descoperi din timp orice boală. Dacă te duci prea târziu nu mai au ce face nici cei mai buni doctori, nici cele mai bune spitale”, spune Cătălin Botezatu.

Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii “Apel la consilier”, de la Kanal D, este un consilier medical premiat internațional care luptă în fiecare zi pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate.

În noul sezon al emisiunii “Apel la consilier”, de la Kanal D, telespectatorii vor afla informații noi din domeniul medical, vor afla cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate, vor descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala și vor afla răspunsuri de la medici specialiști din străinătate.