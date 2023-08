Daca ai un caine, o pisica sau un alt animal de companie care are obiceiul de a roade tot ce gaseste prin casa, probabil ca te-ai confruntat deja cu situatia in care telefonul tau mobil a fost distrus sau avariat de catre acesta. Nu este o situatie placuta, mai ales daca depinzi de telefon pentru comunicare, distractie sau munca. Nu numai ca iti pierzi datele importante, dar si investitia pe care ai facut-o in dispozitiv.

Ce poti face pentru a preveni astfel de incidente si cum poti repara telefonul daca este deja afectat? Iata cateva sfaturi utile.

Cum sa previi distrugerea telefonului de catre animalul de companie

Primul pas pe care il poti face este sa educi animalul tau de companie sa nu roada obiectele care nu ii apartin. Poti folosi jucarii speciale pentru animale, care sunt concepute pentru a le stimula instinctul de ros si a le oferi distractie. Astfel, animalul tau va fi mai interesat de jucariile lui decat de telefonul tau. De asemenea, poti folosi spray-uri cu gust amar sau miros neplacut pe obiectele pe care nu vrei sa le roada, cum ar fi cablurile sau incarcatorul telefonului.

Un alt pas important este sa pastrezi telefonul intr-un loc sigur, la care animalul tau nu are acces. Poti folosi sertare, dulapuri sau cutii cu capac, care sa iti protejeze telefonul de curiozitatea animalului tau. De asemenea, poti folosi o husa rezistenta pentru telefon, care sa ii ofere o protectie suplimentara in cazul in care este ros sau zgariat.

Cum sa iti dai seama daca telefonul tau este afectat de catre animalul tau de companie

Daca observi ca telefonul tau nu functioneaza corect, are zgarieturi, crapaturi sau urme de muscaturi pe ecran sau pe carcasa, este posibil ca animalul tau de companie sa fie vinovat. In acest caz, trebuie sa verifici daca telefonul are probleme la nivelul bateriei, al camerei foto, al difuzorului, al microfonului sau al altor componente interne. Poti face acest lucru folosind aplicatii speciale pentru testarea telefonului sau mergand la un service specializat cu experienta cum ar fi cel de reparatii telefoane Cluj.

Inlocuirea sau repararea telefonului ros de animalul de companie

Daca telefonul tau este distrus sau avariat de catre animalul de companie, nu intra in panica. Exista solutii pentru a-l repara si a-l aduce la starea initiala. In functie de gradul de deteriorare si de garantia telefonului, poti opta pentru una dintre urmatoarele variante:

Daca telefonul tau este inca in garantie si nu prezinta semne evidente de distrugere fizica, poti incerca sa il duci la magazinul de unde l-ai cumparat sau la producator si sa ceri o reparatie gratuita sau o inlocuire.

Daca telefonul tau nu mai este in garantie sau prezinta semne evidente de distrugere fizica, poti apela la un service autorizat care sa iti ofere o reparatie profesionala si rapida.

Daca telefonul tau este ireparabil sau costurile reparatiei depasesc valoarea acestuia, poti renunta la el si sa cumperi un alt telefon nou sau second hand. Pe cel stricat il poti vinde la un centru de reciclare sau la un magazin care cumpara telefoane defecte.

A avea un animal de companie care roade tot ce prinde poate fi o provocare pentru posesorii de telefoane mobile. Daca vei tine cont de informatiile de mai sus, sunt sanse mari sa eviti situatiile neplacute si sa previi un adevarat dezastru.