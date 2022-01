Maria Dragomiroiu a făcut furori recent pe rețelele de socializare. Artista de 66 de ani a distribuit fotografii din vacanța pe care o petrece în Miami, iar internauții au fost uimiți să constate că arată impecabil în costum de baie, notează click.ro.

Cătălin Botezatu se numără printre cei care au fost plăcut impresionați de modul în care Maria Dragomiroiu arată la 66 de ani. „Pe lângă faptul că are o voce superbă, care a dăinuit în timp, Maria Dragomiroiu are și o frumusețe de Ileana Cosânzeana, acel păr superb, lung de un metru. Este aproape imposibil ca, la 66 de ani, să ai o podoabă capilară atât de frumoasă. Este foarte greu de întreținut, firul este lung și des. Maria Dragomiroiu ar putea face lesne reclamă la șampon. Este un exemplu viu că se poate ca, la 66 de ani, să arăți impecabil. Mă refer la ținută, la atitudine, la trup, are un corp desăvârșit, un tonus bun.”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit sursei citate.

