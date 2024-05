Primăria Suceava face pregătirile necesare pentru a deschide ștrandul de la Ițcani începând cu data de 15 mai, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat că tarifele nu au fost majorate ci doar actualizate cu rata inflației. Tarifele sunt: copii între 5 și 14 ani-6 lei, elevi-11 lei, pensionari-11 lei, adulți-23 de lei, persoane cu dizabilități-gratuit. ”Ștrandurile de regulă se deschid la 1 iunie însă ținând cont că nu am avut ștrand atâția ani de zile vrem să-l deschidem mai repede. Vedem cum va fi vremea. Eu zic că avem unul dintre cele mai moderne ștranduri în aer liber din țară. Cel mai important este că ștrandul are apă încălzită, are bazine pentru adulți, pentru copii, bazin cu apă sărată care a avut mare căutare anul trecut și sper să aibă și în acest an”, a spus Ion Lungu.