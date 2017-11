Consilierul Judeţean Cătălina Culipei a fost realeasă, astăzi, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene de Femei din cadrul PNL Suceava. Conferinţa de alegeri a avut loc la Conacul Domnesc din Şcheia, în prezenţa a aproximativ două sute de femei liberale. La eveniment au participat vicepreşedintele regional al PNL, deputatul sucevean Ioan Balan, preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu şi deputaţii Dumitru Mihalescul şi Angelica Fădor. Alături de aceştia au mai fost prezenţi viceprimarul Sucevei, Lucian Harşovschi şi vicepreşedintele CJ, Viorel Seredenciuc. Printre invitaţii care au ţinut să participe la conferinţa de alegeri s-au numărat preşedintele la nivel naţional al Organizaţiei Femeilor Liberale, Cristina Trăilă, secretarul general al organizaţiei, Dana Nicolescu, precum şi preşedinţii organizaţiilor de femei din PNL Cluj şi Botoşani.

Cătălina Culipei a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte, ea urmând să ocupe acest post pentru următorii patru ani.

Ea va fi secondată de prim vicepreședinții Manuela Scripcariu și Ana Maria Goraș și de vicepreședinți Olguța Popa, Sorina Barbu, Ioana Averescu, Mihaela Ionașcu, Ianovici Mihaela, Vasiluț Daniela, Liviana Enea, Alina Mihăilă, Stupcanu Elena și Rodica Andriescu. În Biroul Permanent Județean al Organizației Femeilor Liberale au mai fost cooptate ca membre Elena Cucu, Iuliana Tofan, Amedeia Vițega, Laurenția Poenaru, Mariana Blându, Dorina Spinou, Alina Polocoșeri, Adriana Lupescu, Otilia Iuzic și Despina Cimbu. Trezorier a fost desemnată Mara Toma.

„Vă asigur că am forța, experiența, energia și purterea să ducem împreună organizația de femei a PNL Suceava acolo undei îi stă cel mai bine și anume în primele locuri”

În raportul de activitate Cătălina Culipei a evidențiat acțiunile sociale și politice desfășurate în acești ani care au dus la consolidarea echipei, la creșterea vizibilității partidului și în final la plasarea organizației de la Suceava în topul național. ”Am împletit experiența, profesionalsimul cu dăruirea noastră și astfel am realizat o mulțime de lucruri frumoase în domenii diverse precum sănătate, educație, familie, muncă, asistență socială. Prin proiectul ”PNL are grijă de sănătatea ta am realizat acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire și de promovare a necesității controalelor medicale regulate. Am avut echipe de medici și asistenți în tot județul, unde mii de oameni au beneficiat de controale oftalmologice gratuite, testări ale glicemiei, consultații gratuite pentru depistarea uno boli grave. În atenția noastră a stat situația învățământului românesc iar prin efectuarea de dezbateri sub egida ”Învățământul încotro” am reușit să identificăm probleme cu care se confruntă copiii, părinții dar și cadrele didactice, apoi le-am adus în atenția legislativului românesc prin intermediul doameni deputat Sanda Maria Ardeleanu căreia doresc să-i mulțumesc pentru buna și frumoasa colaborare pe care a avut-o cu organizația de femei. Am reușit să aducem un strop de bucurie pe chipul semenilor noștri prin diferite acțiuni caritabile sau marcând anumite zile importante, 1 iunie, 8 martie, sărbătoarea Paștelui sau Crăciunului, momente în care zâmbetul de fețele copiilor sau ale mamelor și licărirea din ochii lor erau cele mai mari bucurii ale noastre. Am dovedit un spirit excepțional de echipă și atunci când în toate orașele din județ erau înființate centre de colectare a cărților pentru copiii din Republica Moldova în cadrul acțiunii ”Dăruiește din inimă cărți pentru românii de pretutindeni””, a arătat Cătălina Culipei. Ea a amintit de rezultatele bune obținute de femeile liberale după alegerile de anul trecut ca urmare a unei implicări active a organizației de femei. ”Ne bucurăm să avem astăzi în urma alegerilor din 2016 cel mare număr de aleși locali femei 68 la număr care ne-a situat peste media pe țară. Avem 62 de consilieri locali, 3 viceprimari, 3 consilieri județeni și o doamnă deputat Angelica Fădor”, a spus lidera femeilor liberale. Cătălina Culipei a expus obiectivele organizației pentru perioada următoare.

”Vă asigur că am forța, experiența, energia și purterea să ducem împreună organizația de femei a PNL Suceava acolo undei îi stă cel mai bine și anume în primele locuri. Mă angajez ca împreună cu dumneavostră să continuăm să luptăm pentru: creșterea vizibilității OFL în spațiul public și politic, promovarea femeilor liberale prin deschiderea partidului către oameni noi pentru a crește numărul candidatelor la alegerile următoare, dezvolotarea și consolidarea OFL Suceava pentru a deveni un vector de imagine a PNL. Închei prin a spune că orice ar face femeile mai ales în politică trebuie să facă de două ori mai bine ca bărbații pentru a fi considerat un lucru bun. Din fericire nu este deloc greu iar noi am dovedit asta”, a încheiat Cătălina Culipei.

În discursurile lor, invitaţii la conferinţa de alegeri au susţinut importanţa Organizaţiei Femeilor Liberale Suceava în activitatea acestui partid, dar şi contribuţia acestora în alegeri. Primul invitat care a luat cuvântul a fost vicepreşedintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, acesta subliniind în mod special faptul că organizaţia din Suceava a Femeilor Liberale este una dintre cele mai puternice la nivel naţional.

„În decursul timpului, în toate luptele electorale, femeile liberale au fost alături de fiecare dată. V-am avut alături în toate competiţiile electorale, atât eu, cât şi preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, dar şi primarul Sucevei, Ion Lungu. Iar în toate bătăliile electorale, doamnele din partid nu au avut alt beneficiu decât dorinţa de a ne sprijini şi de a ne fi alături. Şi vreau să vă mulţumesc pentru că aţi fost de fiecare dată la toate acţiunile PNL”, le-a transmis Ioan Balan femeilor liberale din judeţ.

În acelaşi timp, deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a subliniat faptul că „femeia în politică este o necesitate, şi este un drept al nostru să fim reprezentate în cadrul partidului”. La rândul său, primarul Ion Lungu, a declarat că tot timpul femeile au avut un rol extrem de important atât în cadrul partidului, cât şi în administraţie. Ion Lungu le-a îndemnat pe femeile din PNL să fie în continuare alături de acest partid, pentru promova acela proiecte de care Suceava are nevoie.

„Sunt convins că mai devreme sau mai târziu va apărea soarele şi pe strada noastră. Acum avem această bătălie surdă cu PSD, dar trebuie să fim pregătiţi, împreună, cu proiecte viabile, pentru a fi o alternativă viabilă la nivel naţional”, a spus Ion Lungu. Invitat să ia cuvântul, deputatul Dumitru Mihalescul, a ţinut să felicite organizaţia judeţeană de femei pentru rezultatele şi contribuţia avută la alegeri. Dumitru Mihalescul a subliniat faptul că munca în echipă este extrem de importantă, el declarând că va susţine ca pe listele PNL de la alegeri să fie cât mai multe femei.

Una dintre luptătoarele pentru promovarea femeilor la vârful politicii liberale, consilierul local Angela Zarojanu, a transmis la rându-i un mesaj de unitate și solidaritate arătând că Parlamentul are nevoie de mult mai multe femei pentru ca lucrurile să se schimbe în bine. ”Suntem aici pentru că vrem să schimbăm societatea românească și pentru că credem în principiile PNL. Trebuie să fim solidare, să sprijinim corect competiția, profesionalismul, să fim intolerante cu greșelile, să avem grijă să promovăm valorile. Cred că numai în felul acesta putem reuși pentru că altfel rămâne la stadiul de ”sunteți frumoase, deștepte, avem nevoie de voi în campania electorală dar promovăm doar una sau două dintre voi”. O femeie când intră în politică este schimbată de politică, mai multe femei care intră în politică schimbă politica”, a declarat Zarojanu.