V-ați întrebat vreodată cum arată frigiderele starurilor de la Hollywood și ce mănâncă ele de arată mereu atât de perfect? Ei bine, avem răspunsul! Nu o să vă mire că, de cele mai multe ori, vedetele de peste hotare au frigiderele pline de mâncare sănătoasă, deși unele mai scapă în trifoi, notează click.ro.

Cameron Diaz (50 de ani) și-a șocat fanii cu frigiderul ei! Acesta este plin de salate și de…sticle cu vin alb. Actrița din „Îngerii lui Charlie” își pregătește din weekend salatele, pentru toată săptămâna. „Când vine vorba de mese în timpul verii, îmi este mereu poftă de ceva proaspăt și ușor, așa că salatele sunt grozave.”, a explicat Diaz, potrivit sursei citate.

Miranda Kerr (40 de ani) are un stil de viață sănătos, așa că are grijă să aibă doar alimente proaspete și sărace în calorii, în frigider. Supermodelul este un mare fan al alimentelor anti-inflamatoare și al fructelor plin cu antioxidanți. „Primul pas pentru a îți menține silueta este să mănânci sănătos. Mănânc predominant organic când pot. Mănânc extrem de sănătos pentru că atunci când o fac, am mai multă energie. Îmi place spanacul, avocado, broccoli și verdețurile”, a declarat fostul îngeraș de la Victoria’s Secret.

