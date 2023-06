Andreea Antonescu (40 ani) a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botez. Invitațiile pentru mult așteptata petrecere au fost trimise, iar meniul gata stabilit. Totul este aproape pregătit, potrivit click.ro.

Vineri dimineață cunoscuta și îndrăgita artistă a mers la degustarea meniului de botez al fetiței sale, eveniment care se apropie cu pași repezi și care va avea loc sâmbăta viitoare, pe 24 iunie, într-o locație superbă aflată în Pădurea Snagov, Jubile Forest, un cadru de poveste în mijlocul naturii, cu un decor spectaculos, exact așa cum a visat artista pentru botezul fetiței sale.

„Fiind o fire tipicară, zodia Fecioarei, și plăcându-mi să am în detaliu totul stabilit, am degustat și meniul. Arată totul foarte bine și mi-a plăcut la maxim, eu aș fi mâncat dar nu am mai avut timp pentru că trebuia să ajung la o altă întâlnire”, a spus Andreea Antonescu, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

