Premiile Globurile de Aur 2018 tocmai s-au încheiat, iar dincolo de faima și talentul lor, vedetele nu s-au dat în lături în a străluci, purtând bijuterii glamour, potrivite momentului.

Vedetele au preferat bijuterii statement, cercei opulenți lungi, dând startul noilor tendințe în materie de bijuterii pentru anul 2018. Dacă vreți să fiți în tendințe, vedeți în continuare ce bijuterii fabuloase au purtat doamnele cinematografiei la premiile Globurile de Aur!

Cercei cu smaralde supradimensionați

Zoe Kravitz s-a făcut remarcată prin cercei cu smaralde supradimensionați care îi scoteau în evidență umerii senzuali. Pietrele în formă dreptunghiulară aveau un aspect modern prin piatra compactă și modelul dreptunghiular simplul, dar de efect al cerceilor. Un inel statement din aceeași piatră a echilibrat vestimentația, o rochie neagră fără umeri.

Zoe Kravitz este fiica cântărețului Lenny Kravitz și a jucat în Mad Max – Fury Road, X-Men, Divergent, After Earth.

Catherine Zeta-Jones s-a făcut, de asemenea, remarcată prin cercei cu smaralde. Cerceii lungi, în formă de candelabru, au strălucit fabulos la urechile vedetei, completând rochia din dantelă neagră.

Catherine Zeta-Jones este cunoscută pentru rolurile din Chicago, Masca lui Zorro, Castelul Bântuit și altele.

Bijuterii elegante cu diamante strălucitoare

Viola Davis a purtat un colier cu șiraguri de diamante strălucitoare, care acoperea decolteul adânc al rochiei negre, semnată de Brandon Maxwell. Cerceii mici, discreți, cu pietre prețioase încadrau fizionomia actriței.

Viola Davis a jucat în serialul de televiziune How to Get Away with Murder și mai multe filme, drama sau de factură romantică, precum Fences, Suicide Squad, Custody și altele.

Kate Hudson a purtat un colier statement impresionant, cu sclipiri fabuloase ce îi completau decolteul senzual. Bijuteria cu pietre prețioase purta semnătura designerului bijutier Harry Winston. La urechi a purtat cercei din platină montate cu diamante de 23,13 carate.

Kate Hudson a interpretat roluri feminine în filme precum Eroi în largul mării , Mother’s Day, Good People și altele. De asemenea, vocea actriței este cunoscută ca Mei Mei în animația Kung Fu Panda 3.

