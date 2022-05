Toată lumea îl știe pe Codin Maticiuc din aparițiile extravagante din spațiul monden, dar actorul din ”Miami Bici” a dezvăluit recent mai multe detalii neștiute și despre cealaltă latură a lui, cea prin care încearcă să facă cât mai multe acțiuni umanitare, notează click.ro.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, controversatul Codin Maticiuc a vorbit despre modul cum a început să se implice în renovarea spitalelor din țară, dar și despre condițiile pe care impune managerilor de spital. Coordonator al proiectului ”Spitale publice din bani privați”, Codin spune ca nu s-a schimbat ca om, dar și-a găsit niște pasiuni în viață.

Codin Maticiuc a strâns bani din donaţii, prin fundaţia lui, şi s-a apucat în toamna lui 2020 să renoveze etajul 7 al Spitalului Fundeni. De atunci, extravagantul personaj din showbizz s-a implicat în mai multe proiecte. Prezent marți, 17 mai, în emisiunea realizată de Marius Tucă, actorul a dezvăluit de ce ajutorul fundației sale este refuzat însă de unii manageri de spital. „M-am săturat de managerii care nu vor să audă de noi. Condițiile mele sunt foarte puține pe care le impun. Una este dacă tu vrei să-ți fac ceva, mă lași să prezint situația așa cum e ca să am un before and after”, a precizat Codin Maticiuc în emisiunea Marius Tucă Show, conform sursei citate.

