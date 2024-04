Andreea Bălan și George Burcea au ajuns la o înțelegere după ce s-au împăcat, încheind toate procesele dintre ei și stabilind că nu vor mai discuta unul despre celălalt. Această decizie a fost luată în interesul fetițelor lor, Ella și Clara, notează click.ro.

Andreea a declarat că acum se simte liniștită și fericită pe toate planurile. Ea se bucură de relația cu Victor Cornea și descrie această iubire drept cea mai frumoasă pe care a trăit-o vreodată. Vedeta evidențiază că, în sfârșit, toate aspectele vieții sale par să se așeze.

Referitor la relația cu George Burcea, Andreea a subliniat că au decis să nu mai vorbească unul despre celălalt, un pas menit să îmbunătățească relația și să permită fiecăruia să-și concentreze atenția asupra propriei vieți și a creșterii copiilor fără tensiuni suplimentare. „Am încheiat procesele. Totul e ok. Am stabilit că nu mai vorbim unul despre celălalt și gata. Așa am stabilit. E mai bine pentru amândoi, dar și pentru fetițele noastre”, a spus Andreea pentru Viva, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

