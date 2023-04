Ceea ce se dorea a fi o poveste de dragoste desprinsă din filmele romantice s-a dovedit a fi un mariaj eșuat, în urma căruia au rezultat două fetițe superbe: Ella și Clara. Andreea Bălan a mărturisit că a făcut pace cu trecutul și nu se mai lasă afectată de George Burcea, însă își dorește custodia exclusivă a celor două fetițe, notează click.ro.

,,Sunt mai multe procese. Procesul pentru copii, de custodie și pentru pensie alimentară, care s-a terminat. Am avut fondul și am făcut Apel la acel proces pentru programul de vizitare și pensie alimentară retroactivă, că nu s-a dat. Iar eu cer în continuare cu custodia exclusivă, mai ales că el s-a mutat în America de luni de zile. Eu am nevoie de custodie exclusivă, pentru că toate deciziile sunt la mine, aici, și eu am grijă exclusiv de copii. El locuiește acolo, iar mie îmi trebuie hârtii și e complicat.”, a mărturisit Andreea Bălan, potrivit VIVA!.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/razboi-total-intre-andreea-balan-si-george-burcea-2260211.html